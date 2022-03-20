Üç büyük şehirde Nevruz böyle kutlandı

İktidarın, savaş politikalarıyla ayakta kaldığını savunan Sancar, "Kürtlere karşı savaş, kadına karşı savaş, gençlere, emekçiye, doğaya karşı savaş bu iktidarın ve onun dayandığı rejimin temelini oluşturuyor. O nedenle diyoruz ki biz öncelikle bu savaş politikalarını yok edeceğiz. Bunun yolu, barışa giden o güzel yolu önce Kürt sorununda demokratik çözümle açacağız." dedi.



Seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesi tasarısına da değinen Sancar, "Seçim kanunlarında değişiklik yapıyorlar. Ne yapacaklar? Kendilerine avantaj sağlayacaklar. O barajı şimdi düşürmelerinin amacı, o küçük ortakları var ya MHP, onu güvence altına almak içindir bu." diye konuştu.