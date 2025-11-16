Üç çocuğunu öldürdü! Katil baba "Çocuklar toprak oldu" yazılı mesaj göndermiş

Çocuklarını evde öldürdüğü yerleri yazdığı notlarının yanı sıra çocuklarının yanına bıraktığı, “Benim hiç psikolojik problemim yoktu. İftira atarak psikolojimi bozdular” yazılı notu da yer alan Kılıç’ın, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nce düzenlenen raporda akıl hastalığının bulunmadığı ve bu fiillere karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu bildirildi.

"Altsoydan birine karşı ve çocuğa ya da beden bakımından veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlanan Kılıç, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.