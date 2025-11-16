Üç çocuğunu öldürdü! Katil baba "Çocuklar toprak oldu" yazılı mesaj göndermiş
16.11.2025 11:44
Son Güncelleme: 16.11.2025 11:57
DHA
Bursa'da 3 çocuğunu boğup bıçaklayarak öldüren Murat Kılıç’ın cinayetten sonra eşine “Son pişmanlık fayda etmez. Çocuklar toprak oldu” mesajı attığı ortaya çıktı. Katil zanlısı, eşinin açtığı davaları görünce sinir krizi geçirdiğini ve çocukları öldürdüğünü iddia etti.
Bursa'da çocukları Zeynep (11) ve Aslı’yı (6) bıçaklayarak, Muhammet Ali’yi (3) ise boğarak öldürüp polise teslim olan Murat Kılıç’ın (40), 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.
Olay, Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Bağlar Sokak'taki 4 katlı apartmanın bodrum katında meydana geldi. Geçimini evlerde boyacılık yaparak sağlayan Murat Kılıç, kızları Zeynep ve Aslı Kılıç'ı bıçaklayarak, oğlu Muhammet Ali Kılıç'ı da boğarak öldürdü.
Kılıç, olayın ardından polis ekiplerine giderek suçunu itiraf etti. Adrese giden ekipler, 3 çocuğun cansız bedenleriyle karşılaştı. Yapılan otopside, Murat Kılıç'ın kızlarının vücudunda yaklaşık 20 bıçak yarası tespit edildi.
Kılıç, "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"KAFAM ATTI"
Nöbetçi mahkemede verdiği ifadede olay günü babasının evinde kaldığını belirten Kılıç, "Sabah işe gitmek üzere uyandım. Sigara almak için markete gittim. Bu sırada eşimin, çocuklarımı yanından zorla alıp getirdiğime ilişkin şikayeti üzerine güvenlik güçlerinden hakkımda tedbir kararı çıktığını öğrendim. Kafam attı, işe gitmemeye karar verdim." dedi.
Ne yaptığını bilmediğini iddia eden Kılıç, "Ne olduğunu yengem beni telefon ile aradığında fark ettim. Bir anda üzerime baktığımda her tarafın kan olduğunu gördüm. Bu sırada yaralandığımı düşündüm. Ne yaptığımı o anda anladım. Evde üzerimi değiştirip dışarı çıktığımı, kağıtlara yazılar yazdığımı hatırlıyorum. Üç kez canıma kıymak istedim, başaramadım. Çok pişmanım. Tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmemi talep ederim." dediği öğrenildi.
ÇOCUKLARINI ÖLDÜRDÜĞÜ NOKTALARI NOT KAĞITLARINA YAZDI
Çocuklarını evde öldürdüğü yerleri yazdığı notlarının yanı sıra çocuklarının yanına bıraktığı, “Benim hiç psikolojik problemim yoktu. İftira atarak psikolojimi bozdular” yazılı notu da yer alan Kılıç’ın, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nce düzenlenen raporda akıl hastalığının bulunmadığı ve bu fiillere karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu bildirildi.
"Altsoydan birine karşı ve çocuğa ya da beden bakımından veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlanan Kılıç, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
İfadesinde, ayrı yaşadığı eşinin kendisine tuzak kurduğunu iddia eden Murat Kılıç, mahkemeye bir ay kala çocukları Bursa'ya getirdiğini dile getirdi.
Kılıç, şöyle devam etti:
“Dava günü geldi. e-Devlet'ten baktım, kadın bana 5 tane dava açmış. İki tane ayrı ayrı tehdit açmış. Bir tane hakaret açmış. Bir tane çocuk kaçırma açmış. O gün e-Devlet'ten boşanma davasına baktığımda, 5 tane davayı ve bu ifadeyi de görünce ben cinnet getirdim. Ben nasıl çocuklarımı götürmüşüm, nasıl öldürdüm onu bilmiyorum.”
Sanık Kılıç, olay günü cinayet işlediğini hatırlamadığını da öne sürdü.
TELEFON MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI
Ayrılmak üzere olduğu eşine gönderdiği, “De ki öldür, kendimi öldüreyim. Sen söyle kendini öldür. Ben onu da yapayım. Kendimi asayım mı? Söyle. Çocuklarımı dövüyorum, lanet olsun bana” mesajlarının da hatırlatıldığı Kılıç, eşinin ailesini suçladı.
Ailenin iftira atan ve dedikoducu olduğunu söyleyen sanık, “Olmadığı şeyi yaptıran bir aileymiş. Ben de baktım bana böyle yapıyor, ‘Yeter artık ya, öldür de öldüreyim. Ver çocuklarımı kurtulayım’ anlamında söyledim” dedi.
MAHKEME BAŞKANI YAZDIĞI MESAJLARI OKUDU: ÇOCUKLAR KARA TOPRAK OLDU
Mesajları okumaya devam eden mahkeme başkanı, “Şimdi olay günü attığın mesajları okuyorum. ‘Ailene bir şey olmayacak. Çok şeytana uydun. Sen bana diyordun ayda bir gel, gör. Ne yapacaksın çocuksuz. Son pişmanlık fayda etmez, olan çocuklara, sana, bana oldu. Evet. Sen sebep oldun Gülay. İnadın yüzünden perişan ettin hem kendini hem beni hem çocukları. Çünkü yuvanı yıktın sen. Güzellik varken, şeytanlığa gerek yok. Sen normal boşanmak varken, şeytana uydun’. Ondan sonra ‘Çocuklardan ayrılırsan üzülür müsün?’ diye mesaj atmışsın. ‘Çok ağlama’ demişsin. Aynı olay günü bunlar. Olay günü saat 11.38'de de ‘Çocuklar kara toprak oldu, deli ettin beni’ diye mesaj atmışsın karına. Bunlara ilişkin ne diyorsun” diye sordu.
Tutuklu sanık bu mesajları da hatırlamadığını iddia ederek “Valla ben ne yazdığımı bilmiyorum, hatırlamıyorum” diye cevap verdi.
Duruşma, tanıkların dinlenmesi ve Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Kurulu tarafından düzenlenen raporun beklenilmesi için ertelenirken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.