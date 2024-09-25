Üç çocuk devrilen kamyonetin kasasından düşen malzemelerin altında kaldı

İstanbul Başakşehir’de inşaat malzemesi yüklü bir kamyonet şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybedince devrildi. Devrilmenin etkisiyle yolda yürüyen 3 çocuk, kamyonetin kasasından düşen inşaat malzemelerinin altında kaldı. Çocuklar hastaneye kaldırılırken sürücü gözaltına alındı.

Üç çocuk devrilen kamyonetin kasasından düşen malzemelerin altında kaldı - 1

Kaza, saat 19.20 sıralarında Altınşehir Mahallesi, Uğur Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Nazım T.'nin kullandığı 34 UD 3102 plakalı inşaat malzemesi yüklü kamyonet, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi.

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Üç çocuk devrilen kamyonetin kasasından düşen malzemelerin altında kaldı - 2

Olay anında kaldırımda yürüyen 3 çocuk, kamyonetin kasasından düşen malzemelerin altında kaldı. ihbar üzerine olay yerine; itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Üç çocuk devrilen kamyonetin kasasından düşen malzemelerin altında kaldı - 3

İtfaiye ekipleri inşaat malzemelerinin altında kalan çocukları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Üç çocuk devrilen kamyonetin kasasından düşen malzemelerin altında kaldı - 4

Nazım T. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülerken, devrilen kamyonet çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

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