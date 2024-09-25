Üç çocuk devrilen kamyonetin kasasından düşen malzemelerin altında kaldı
İstanbul Başakşehir’de inşaat malzemesi yüklü bir kamyonet şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybedince devrildi. Devrilmenin etkisiyle yolda yürüyen 3 çocuk, kamyonetin kasasından düşen inşaat malzemelerinin altında kaldı. Çocuklar hastaneye kaldırılırken sürücü gözaltına alındı.
Kaza, saat 19.20 sıralarında Altınşehir Mahallesi, Uğur Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Nazım T.'nin kullandığı 34 UD 3102 plakalı inşaat malzemesi yüklü kamyonet, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi.