Üç gün işkence edip, hamam böceği yedirdiler: “11 duruşma görüldü, artık bir karar verilsin”

“HERKES EVLADINI BENİM YERİME KOYSUN”

İşkenceye ait tüm delillerin bulunduğunu ve sanıkların serbest olduğunu belirten Vedat Kurt, “Yıllardır bu olayla uğraşıyorum. Her şey ispatlı ve delilli. Şahıslar belli olduğu halde serbestler. Vicdanı olanlara sesleniyorum. Herkesin evladı var. Ne yazık ki ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. Herkes evladını benim yerime koysun.” dedi.

Hukuka güvendiğini söyleyen Kurt, suçluların cezasını çekmesini istedi.