Üç gün işkence edip, hamam böceği yedirdiler: “11 duruşma görüldü, artık bir karar verilsin”
Antalya’da çalıştığı iş yerinde üç gün boyunca işkence edilip, rehin alındığı depoda tutulan, dişleri kırılan ve hamam böceği yedirilen Vedat Kurt’un davasında 11’inci duruşma görüldü. Yıllardır bu olayla uğraştığını söyleyen Kurt, “Şahıslar belli olduğu halde serbestler. Artık bir karar verilsin ve suçlular cezasını çeksin.” dedi.
Antalya’da üç gün boyunca korkunç bir işkenceye maruz bırakılan Vedat Kurt’un davasında yeni duruşma dün görüldü. Bu duruşmada da yargılamadan bir sonuç çıkmadı.