Üç gün işkence edip, hamam böceği yedirdiler: “11 duruşma görüldü, artık bir karar verilsin”

Antalya’da çalıştığı iş yerinde üç gün boyunca işkence edilip, rehin alındığı depoda tutulan, dişleri kırılan ve hamam böceği yedirilen Vedat Kurt’un davasında 11’inci duruşma görüldü. Yıllardır bu olayla uğraştığını söyleyen Kurt, “Şahıslar belli olduğu halde serbestler. Artık bir karar verilsin ve suçlular cezasını çeksin.” dedi.

Üç gün işkence edip, hamam böceği yedirdiler: “11 duruşma görüldü, artık bir karar verilsin” - 1

Antalya’da üç gün boyunca korkunç bir işkenceye maruz bırakılan Vedat Kurt’un davasında yeni duruşma dün görüldü. Bu duruşmada da yargılamadan bir sonuç çıkmadı.

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Üç gün işkence edip, hamam böceği yedirdiler: “11 duruşma görüldü, artık bir karar verilsin” - 2

Vedat Kurt, yaşadığı Şanlıurfa’dan çalışmak için Antalya’daki bir sanayi sitesine geldi.

Burada yaklaşık 10 ay çalışan Vedat Kurt, iddiaya göre, maaşını eksik almaya başladı.

Maaşını istediği patronundan her seferinde olumsuz dönüş alan Kurt, birikmiş alacağı olan 70 bin liraya karşılık iş yerindeki masada patronuna ait 15 bin lirayı alıp, İstanbul’a gitti.

Kurt’a ulaşamayan iş yeri sahipleri, ailesine ulaştı.

Bunun üzerine Vedat Kurt’un ağabeyleri, aldığı parayı geri götürmesini söyledi.

Üç gün işkence edip, hamam böceği yedirdiler: “11 duruşma görüldü, artık bir karar verilsin” - 3

PARAYI VERDİ, İŞKENCEYE UĞRADI

Antalya’ya dönüp aldığı 15 bin lirayı iş yeri sahiplerine teslim eden Kurt'un iddiasına göre; A.T., O.T., S.T. ve A.A. tarafından sandalyeye bağlanıp depoya kilitlendi.

Üç gün farklı işkencelere maruz kalan Kurt’un dişleri kırıldı, vücudunda kesikler oluştu, elleri ve kolları bağlı şekilde yatırıldı, ağzı açık tutularak hamam böceği yedirildi.

Şüpheliler, yaptıklarını da cep telefonuyla kaydetti.

Depoda kilitli tuttukları Vedat Kurt’un durumunun kötüye gittiğini fark eden şüpheliler, iddiaya göre yaralarının iyileşmesini bekledi.

Aynı iş yerinde çalışmayı sürdüren Vedat Kurt, şüphelilerin cep telefonundan, kendisine işkence yapılırken kaydedilen fotoğrafları alarak kaçtı.

Kurt, daha şüphelilerden şikayetçi oldu.

Üç gün işkence edip, hamam böceği yedirdiler: “11 duruşma görüldü, artık bir karar verilsin” - 4

DAVADA 11’İNCİ DURUŞMA

Şüpheliler hakkında Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Davanın 11'inci duruşmasında, sanık avukatları suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, Vedat Kurt'un tedavi gördüğü tüm sağlık kuruluşlarının isimlerinin mahkemeye sunulmasına ve raporların adli tıp kurumuna gönderilmesine, sanıkların tutuklanmaları ve adli kontrol altına alınmaları talebinin reddine karar vererek, duruşmayı erteledi.
Üç gün işkence edip, hamam böceği yedirdiler: “11 duruşma görüldü, artık bir karar verilsin” - 5

“HERKES EVLADINI BENİM YERİME KOYSUN”

İşkenceye ait tüm delillerin bulunduğunu ve sanıkların serbest olduğunu belirten Vedat Kurt, “Yıllardır bu olayla uğraşıyorum. Her şey ispatlı ve delilli. Şahıslar belli olduğu halde serbestler. Vicdanı olanlara sesleniyorum. Herkesin evladı var. Ne yazık ki ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. Herkes evladını benim yerime koysun.” dedi.

Hukuka güvendiğini söyleyen Kurt, suçluların cezasını çekmesini istedi.
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