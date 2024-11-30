Üç hırsız çiftçi çifte dehşeti yaşattı: Koli bandıyla bağlayıp evi soydular
Denizli’de çiftçilik yapan Genç çifti, evlerine gelen maskeli ve tabancalı üç kişi tarafından soyuldu. Soyguncular, çiftin el, ayak ve ağzını koli bandıyla bantlayıp evdeki para, altın, cep telefonu ve av tüfeklerini çaldı. Olayın ardından harekete geçen jandarma, üç hırsızı Fethiye’de yakaladı. Tutuklanan şüphelilerden birinin, olaydan bir gün önce keşif yaptığı ortaya çıktı.
Denizli’de çiftçi çift, evlerine gelen üç hırsız tarafından soyuldu.
Olay, 26 Kasım günü saat 19.00 sıralarında kırsal Gökçeyaka Mahallesi’nde yaşandı.
Kar maskesi takarak yüzlerini gizleyen üç kişi, Bekir Genç ile eşi Nejla Genç’in yaşadığı eve geldi.