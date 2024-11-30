Üç hırsız çiftçi çifte dehşeti yaşattı: Koli bandıyla bağlayıp evi soydular

“AĞZIMI BURNUMU KAPATIP BOĞMAYA ÇALIŞTILAR”

Dehşet anlarını anlatan Bekir Genç, “Ağzımı, ellerimi ve ayaklarımı bantlayıp, divana yatırdılar. Biri göğsüme ayaklarıyla bastırıp, eliyle alnıma tabanca dayayıp, altın ve paraların yerini sordu. Ağzımı ve burnumu havluyla kapatarak boğmaya çalışıp, havasız bırakarak işkence yaptı.” diye konuştu.

“ÇOK KORKTUM, KENDİMİ KAYBETTİM”

Kapıyı açmasıyla üç kişinin üzerine atlayıp, ağzını kapattığını söyleyen Nejla Genç ise, “Çok korktum, öldürecekler sandım. Kendimi kaybettim. Ellerim, ayaklarım titredi. Beni odaya götürüp, altın ve paraların yerini sordular. Evde altın ve para olmadığını söylememize rağmen inanmadılar.” dedi.