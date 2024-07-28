Üç ilde orman yangını

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi, Antalya'nın Serik ilçesi ile Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde orman yangınları çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Üç ilde orman yangını - 1

Üç ilde orman yangınlarıyla mücadele var.

TÜRKİYE HABERLERİ

Üç ilde orman yangını - 2

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Suçatı Mahallesi'ndeki Fırnız Mesire Alanı'na yakın ormanlık alanda saat 13.20 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Üç ilde orman yangını - 3

İhbar üzerine yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına, 1 helikopter, 11 arazöz, 4 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, 1 iş makinesi ve 110 personelle müdahale ediliyor. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

Üç ilde orman yangını - 4

Jandarma ekipleri bölgeye vatandaşların girişine izin vermezken, söz konusu bölgede bulunan vatandaşlar da tahliye ediliyor.

Üç ilde orman yangını - 5

ANTALYA

Antalya'nın Serik ilçesi Yumaklar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Üç ilde orman yangını - 6

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 8 uçak, 6 helikopter, 22 arazöz, 6 su ikmal aracı, 5 iş makinesi ve çok sayıda yangın söndürme işçisi ile müdahale ediliyor.

Üç ilde orman yangını - 7

GAZİANTEP

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesindeki Dülükbaba Ormanı'nda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.​​​​​​​ Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

Üç ilde orman yangını - 9

BİR YANGIN HABERİ DE HATAY'DAN

Hatay'ın Hassa ilçesi Akbez Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Üç ilde orman yangını - 10

İhbar üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle 2 helikopter, 4 ilk müdahale aracı, 8 arazöz ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Üç ilde orman yangını - 11

Yaklaşık 2 hektarlık alanda etkili olan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Üç ilde orman yangını - 12

Yangında bölgede bulunan bir sondaj makinesi de hasar gördü.

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Üç ilde orman yangını - 14
Üç ilde orman yangını - 15
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