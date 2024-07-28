Üç ilde orman yangını
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi, Antalya'nın Serik ilçesi ile Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde orman yangınları çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Üç ilde orman yangınlarıyla mücadele var.
Üç ilde orman yangınlarıyla mücadele var.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Suçatı Mahallesi'ndeki Fırnız Mesire Alanı'na yakın ormanlık alanda saat 13.20 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına, 1 helikopter, 11 arazöz, 4 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, 1 iş makinesi ve 110 personelle müdahale ediliyor. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.
Jandarma ekipleri bölgeye vatandaşların girişine izin vermezken, söz konusu bölgede bulunan vatandaşlar da tahliye ediliyor.
Antalya'nın Serik ilçesi Yumaklar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 8 uçak, 6 helikopter, 22 arazöz, 6 su ikmal aracı, 5 iş makinesi ve çok sayıda yangın söndürme işçisi ile müdahale ediliyor.
Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesindeki Dülükbaba Ormanı'nda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.
Hatay'ın Hassa ilçesi Akbez Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle 2 helikopter, 4 ilk müdahale aracı, 8 arazöz ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 2 hektarlık alanda etkili olan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangında bölgede bulunan bir sondaj makinesi de hasar gördü.