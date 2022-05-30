Üç ilde şimşekler geceyi aydınlattı

Ankara Karabük ve Bartın'da gece yarısı etkili olan yıldırım ve şimşekler gökyüzünde adeta görsel şölen sundu.

Haberler - İHA - ntv.com.tr 30.05.2022 - 08:00

Üç ilde şimşekler geceyi aydınlattı - 1

'da gece saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı.

Başkent’te gün boyu etkili olan sıcak hava, gece yerini gök gürültülü sağanağa bıraktı.

Üç ilde şimşekler geceyi aydınlattı - 2

Gece saatlerinden itibaren art arda şimşekler çakarken o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Geceyi aydınlatan şimşekler Başkentlilere görsel şölen oluşturdu.

Üç ilde şimşekler geceyi aydınlattı - 3

Hava sıcaklıklarının arttığı 'te gece saatlerinde aniden gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.

Üç ilde şimşekler geceyi aydınlattı - 4

Yağış öncesinde başlayan ve uzun süren şimşek ve yıldırımlar adeta geceyi aydınlattı. Bazı bölgelere düşen yıldırımlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, art arda çakan şimşekle görsel şölen oluşturdu.

Üç ilde şimşekler geceyi aydınlattı - 5

Öte yandan İnkumu sahilinde de etkili olan yağmur havayı serinletirken, çakan şimşekler keyifli seyir oluşturdu.

Üç ilde şimşekler geceyi aydınlattı - 6
Üç ilde şimşekler geceyi aydınlattı - 7
Üç ilde şimşekler geceyi aydınlattı - 8

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER