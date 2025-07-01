Üç ilde yangınlar devam ediyor: İzmir'de beş köy ve iki mahalle boşaltıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de 5 köy ve 2 mahallenin yangınlar nedeniyle tedbir amaçlı boşaltıldığını ve yangınlara 8 noktada müdahale edildiğini dile getirdi. Manisa ve Hatay'daki yangınlara müdahaleler de devam ediliyor.

Üç ilde yangınlar devam ediyor: İzmir'de beş köy ve iki mahalle boşaltıldı - 1

Ülke genelinde devam eden orman yangınlarıyla mücadele kesintisiz sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Üç ilde yangınlar devam ediyor: İzmir'de beş köy ve iki mahalle boşaltıldı - 2

BAKAN YUMAKLI'DAN YENİ AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlara ilişkin açıklama yaptı.

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki açıklamasının ardından Aydın Sultanhisar, Muğla Bodrum, Balıkesir Bigadiç ve Bursa İznik'teki yangınların kontrol altına alındığını aktaran Yumaklı, Manisa'nın Akhisar, Kula ve Ahmetli ilçeleri ile İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçeleri ile Hatay'daki yangınların devam ettiğini belirtti.

Yumaklı şuı ifadeleri kullandı:

En son açıklamamızdan sonra 4 yangını kontrol altına aldık. Aydın Sultanhisar, Muğla Bodrum, Balıkesir Bigadiç ve Bursa İznik kontrol altına alındı. Halihazırda devam eden 7 yangın var. İkisi Manisa’da Kula’da ve Ahmetli’de. Bunlar da ciddi yangınlar. İzmir’de devam eden yangınlarımız var, Hatay Antakya ve Adana Kozan’da var. İzmir’de 5 köy ve iki mahalle tahliye edildi tedbiren.  

Manisa Akhisar yangını ile bilgilendirme yaparken orada sonuç almakla alakalı oldukça iyimserdik ancak bizleri de şaşırtan çok ciddi bir rüzgar oluştu. Maalesef Kula’dan ve Ahmetli’den de yangın ihbarları aldık.  

Hatay Antakya’da da sonuç almaya yakınken kararsız ve sert rüzgarlar mücadelemizi uzattı. Umuyorum sabaha kadar sonuç alacağız inşallah. 

Adana Kozan’da da tehlike potansiyeli yüksek yangınlardan bir tanesiydi. Önümüzdeki saatlerde buranın kontrol altına alındığıyla ilgili bilgi verilebilir.  

Üç ilde yangınlar devam ediyor: İzmir'de beş köy ve iki mahalle boşaltıldı - 3

ERDOĞAN: 10 KİŞİ TUTUKLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yangınlara ilişkin bilgiler verdi. 

Erdoğan şunları söyledi: 

"1 Haziran'dan bu yana 1516 orman yangını çıktı, 1507'si kontrol altına alındı. Uçak ve helikopterlerimiz toplam 10 bin 260 sortide 33 bin 200 ton su attı.

Sorumluluğu olduğu tespit edilen 31 kişi gözaltına alındı, 10'u tutuklanırken, 10 kişi adli tedbir şartıyla serbest bırakıldı.

9 yangınla yoğun mücadele halindeyiz. İzmir Menderes ve Seferihisar, Manisa Akhisar, Hatay Antakya, Aydın Sultanhisar ile Muğla Bodrum'da çalışmalar devam ediyor.

Yangınlara 27 uçak, 105 helikopter, 14 İHA'dan oluşan filomuz, 6 bine yakın arazöz, ilk müdahale araçlarımız, 25 bin orman kahramanımızla müdahale ediyoruz.

Yangınların neredeyse tamamı insan kaynaklı. Önümüzdeki iki ay boyunca tüm vatandaşlarımdan yeşil vatanımızı koruma noktasında azami dikkat bekliyorum. "

Üç ilde yangınlar devam ediyor: İzmir'de beş köy ve iki mahalle boşaltıldı - 4

BAKAN MEMİŞOĞLU: 46 YARALIMIZIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yurdun farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarından etkilenen 46 kişinin tedavilerinin devam ettiğini duyurdu. Bakan Memeişoğlu bir yaralının durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti. 

Üç ilde yangınlar devam ediyor: İzmir'de beş köy ve iki mahalle boşaltıldı - 5

50 BİNİ AŞKIN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından İzmir, Bilecik ve Hatay'da meydana gelen orman yangınlarında toplam 50 binin üzerinde vatandaşların geçici olarak tahliye edilip güvenli bölgelere alındığını açıkladı.

İlk belirlemelere göre, Bilecik’te 64 konut, 3 iş yeri ve 20 ahır; İzmir’de 132 konut ve 1 iş yeri hasar gördüğünü açıklayan Yerlikaya, "Bilecik ve İzmir illerimiz için ‘Genel Hayata Etkililik Kararı' alındı. AFAD tarafından ilk etapta Bilecik Valiliği'ne 30 milyon TL, İzmir Valiliği'ne de 30 milyon TL olmak üzere toplam 60 milyon TL Acil Yardım Ödeneği gönderildi." dedi.

Üç ilde yangınlar devam ediyor: İzmir'de beş köy ve iki mahalle boşaltıldı - 6

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yürütülen soruşturmalar kapsamında 17 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. 

Tunç, "Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu, yangın nedeniyle tedbiren boşaltılmış, bin 81 tutuklu ve hükümlü çevre illerdeki açık ceza infaz kurumlarına güvenli şekilde nakledilmiştir. Aileleri ve yakınları süreç hakkında bilgilendirilmiştir. Şu anda ceza infaz kurumlarımızda herhangi bir tehlike bulunmamaktadır." dedi.

BENZİNLE YAKMIŞ

Tunç, İzmir ilinin Buca ilçesinde meydana gelen orman yangınıyla ilgili şüpheli 1 kişinin benzinle yangını başlattığı gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

Tunç, "İkametini kundakladığı ve sonrasında da orman yangınını başlattığı iddia edilen şüpheli şahıs hakkında, ‘kasten orman yangınına sebebiyet verme’ suçu kapsamında adli işlem başlatılmıştır. Ülkemizin farklı bölgelerindeki orman yangınlarıyla ilgili başlatılan soruşturmalar da çok yönlü ve titizlikle sürdürülmekledir." dedi. 

Üç ilde yangınlar devam ediyor: İzmir'de beş köy ve iki mahalle boşaltıldı - 7

İZMİR

Seferihisar ve Menderes'te gün içerisinde 4 uçak, 14 helikopter, 106 arazöz, 100'lerce iş makinesiyle mücadele devam etti.

Bakan Yumaklı 5 köy ve 2 mahallenin tedbiren tahliye edildiğini açıkladı.  

Sağlık problemi yaşayan birinin olmadığını belirten Bakan Yumaklı, "Şiddetli rüzgar maalesef çalışmalarımızda bizi zorlamaya devam ediyor. Rüzgar, gün içerisinde genelde 100 kilometrenin üzerinde seyretti. Kararsız olması sebebiyle bizim kurmuş olduğumuz cepheleri maalesef farklı farklı yönlere tekrar tekrar bozup oluşturmamıza sebep oldu. Bu da mücadeleyi maalesef uzatıyor." dedi. 

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Üç ilde yangınlar devam ediyor: İzmir'de beş köy ve iki mahalle boşaltıldı - 8

ALEVLERİN YAKLAŞTIĞI MAHALLE TAHLİYE EDİLİYOR

Bugün de akşam saatlerinde Doğanbey Atatürk Mahallesi’nde bulunan evlere alevler yaklaştı.

AFAD ve jandarma ekipleri tarafından anonslarla ve düdüklerle uyarılan mahalle sakinleri panik içersinde evlerini terk etti.

Araçlarına binen vatandaşlar mahalle çıkışında adeta konvoy oluşturdu. Jandarma ekipleri ve mahalle sakinleri geçişleri güvenli bir şekilde sağladı. Öte yandan jandarma ekipleri evlerde kalan hayvanları da kurtardı.

Üç ilde yangınlar devam ediyor: İzmir'de beş köy ve iki mahalle boşaltıldı - 9

Alevler, yerleşim yerlerine kadar girdi. Atatürk, Cumhuriyet, Orhanlı, Payamlı, Kavakdere mahalleleri tahliye edildi.

Üç ilde yangınlar devam ediyor: İzmir'de beş köy ve iki mahalle boşaltıldı - 10

MANİSA AKHİSAR

Manisa'nın Akhisar, Kula ve  Ahmetli ilçelerinde çıkan yangınlara da müdahale devam ediyor. 

Bakan Yumaklı, "Manisa Akhisar yangınında sonuç almakla alakalı oldukça iyimserdik ancak açıklamamızdan sonra hakikaten bizleri de şaşırtan çok ciddi bir rüzgar oluştu ve belli bir alana yayıldı." dedi. 

Karaköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bölgede arıcılık yapan D.B'nin arıları sakinleştirmek için duman kullanmak amacıyla yaktığı ateşten çıktığı iddia edilen yangın, bölgede etkili olan kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü.

Şüpheli D.B, taksirle yangına neden olduğu iddiasıyla tutuklanmıştı.

Üç ilde yangınlar devam ediyor: İzmir'de beş köy ve iki mahalle boşaltıldı - 11

MANİSA KULA

Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan yangına da havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Encekler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Üç ilde yangınlar devam ediyor: İzmir'de beş köy ve iki mahalle boşaltıldı - 12

MANİSA AHMETLİ

İlçe merkezine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın yerleşim yerlerine yaklaştı. Jandarma ekipleri tedbir amaçlı Ahmetli ilçesine bağlı Dereköy ile Salihli ilçesine bağlı Çaypınar mahallelerini tahliye etmeye başladı. Matdere Mahallesi için tahliye kararı alındı. 

Brçok kişi, hayvanlarını kamyonlarla güvenli bölgeye götürmeye çalışıyor.

Polis ekipleri de TOMA'larla yangına müdahale ediyor.

SALİHLİ'YE ULAŞTI

Öte yandan yangın gece saatlerinde Salihli'ye ulaştı. Yangın nedeniyle Salihli'de 2 mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Üç ilde yangınlar devam ediyor: İzmir'de beş köy ve iki mahalle boşaltıldı - 13

HATAY ANTAKYA

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile 4 söndürme helikopteri ve aralarında arazözlerin de olduğu yaklaşık 450 araç yönlendirildi.

Ekipler, yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangının yayılma ihtimaline karşı çevrede önlem aldı.

Farklı noktalardaki 60'a yakın hanenin zarar gördüğü yangında Karaali Mahallesi'ndeki mezarlıkta da hasar oluştu.

Gün boyunca alevlere müdahale eden helikopterlerin çalışmalarına, havanın kararması nedeniyle yarın sabaha kadar ara verildi.

Ekiplerin yangına karadan müdahalesi sürüyor.

Üç ilde yangınlar devam ediyor: İzmir'de beş köy ve iki mahalle boşaltıldı - 14

Bölgeye giden Hatay Valisi Mustafa Masatlı, söndürme çalışmalarını inceledi, ekiplerden bilgi aldı.

Masatlı, incelemesinin ardından gazetecilere, saat 10.30 sıralarında Karaali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangının Oğlakören ve Üçgedik mahallelerine sıçradığını söyledi.

Rüzgarın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediğini anlatan Masatlı,  havanın kararmasıyla birlikte hava araçlarının operasyon dışına çıktığını, karadan müdahalenin ise aralıksız sürdürüldüğünü söyledi. Sahada 450’den fazla araç ve 1250’den fazla personelin görev yaptığını aktaran Masatlı, Karaali, Oğlakören ve Üçgedik mahallelerinde tahliye edilen hane sayısının 200 olduğunu ifade etti.

Üç ilde yangınlar devam ediyor: İzmir'de beş köy ve iki mahalle boşaltıldı - 15

"ŞU AN 200 HANEYİ TAHLİYE ETTİK"

Masatlı, havanın kararması nedeniyle hava araçlarının söndürme faaliyetlerine ara verdiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Karadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sahada şu anda 450'den fazla aracımız, 1250'den fazla da çalışanımız, personelimiz görev yapıyor. Yangını söndürene kadar 24 saat esasına göre sahada olacağız. Buradaki en önemli şey, herhangi can kaybının olmamasıdır. Bununla ilgili de Karaali, Oğlakören ve Üçgedik mahallelerimizde tahliyeleri yaptık. Şu an itibarıyla 200 haneyi tahliye ettik. Bu vatandaşlarımızı yurtlarımızda barındırıyoruz. İhtiyaçlarını da bu vesileyle karşılıyoruz."

Masatlı, bir gazetecinin, yangının çıkış nedenine ilişkin sorusu üzerine, "Tabii ki bu teknik bir konu. Bununla ilgili hem emniyet birimimiz hem de jandarma komutanlığımız çalışıyor. Gerekli teknik inceleme bittikten sonra bunu da kamuoyuyla paylaşacağız." ifadesini kullandı.

Ekiplerin yangına karadan müdahalesi gece boyunca devam etti. Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek vermeye başladı.

Üç ilde yangınlar devam ediyor: İzmir'de beş köy ve iki mahalle boşaltıldı - 16

ADANA KOZAN'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Boztahta Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, elektrik direğinin tellerine zarar verdi.

Tellerden yayılan kıvılcımlar nedeniyle ormanlık alanda yangın çıktı.

Üç ilde yangınlar devam ediyor: İzmir'de beş köy ve iki mahalle boşaltıldı - 17

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopterleri ve arazözler sevk edildi.

Yangında, 2 ev ve Boztahta Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde hasar meydana geldi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmasına başlandı.

Üç ilde yangınlar devam ediyor: İzmir'de beş köy ve iki mahalle boşaltıldı - 18

AYDIN SULTANHİSAR KONTROL ALTINDA

Eskihisar Mahallesi'nin üst kısmındaki ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle Kabaca Mahallesi'ndeki ormanlık alana sıçradı.

Üç ilde yangınlar devam ediyor: İzmir'de beş köy ve iki mahalle boşaltıldı - 19

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 2 uçak ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bakan Yumaklı Sultanhisar yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. 

Üç ilde yangınlar devam ediyor: İzmir'de beş köy ve iki mahalle boşaltıldı - 20

BODRUM KONTROL ALTINDA

Ortakent Mahallesi'ndeki ormanlık alanda ilk belirlemelere göre yüksek gerilim hatlarından kaynaklanan yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve çok sayıda arazöz ile Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçları sevk edildi. Yangın bölgesine bazı tankerler de su taşıdı.

Üç ilde yangınlar devam ediyor: İzmir'de beş köy ve iki mahalle boşaltıldı - 21

AVM TAHLİYE EDİLDİ

Bölgedeki bir alışveriş merkezi güvenlik nedeniyle tahliye edildi.

Bodrum-Turgutreis kara yolu ise yangın söndürme araçları ile ekiplerin kolay ulaşım sağlayabilmesi için kapatıldı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılma eğilimi gösteren yangın, hava araçlarının yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangında 4 hektarlık ormanlık ve makilik alanın zarar gördüğü, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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