Üç kişinin can verdiği yangın faciasında "Alarm sistemi devreye girmedi" iddiası

VAHİM İDDİA: "ALARM SİSTEMİ DEVREYE GİRMEDİ"

Sitede yaşayanlardan 11. katta oturan Serenay Yurdakul, "Ben dışarıdaydım, alarmla ilgili bir şey duymadım. Dışarıdan yardım çığlıkları atanlar oldu. Ateşten dolayı değil ama dumandan çok fazla etkilenen olmuş. Şu an mühürlemişler, ne zaman gireceğiz bilmiyorum. İnsanlar yardım çığlıkları atıyordu. Hepimiz elimizden geleni yapmaya çalıştık, herkesi tek tek aradık. Ulaşamadığımız insanlar oldu maalesef, kapıyı kırarak girdiler." dedi.