Üç kişinin can verdiği yangın faciasında "Alarm sistemi devreye girmedi" iddiası
Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı binada çıkan yangında biri bebek üç kişi yaşamını yitirmişti. Sitede yaşayanlar, yangında alarm sisteminin devreye girmediğini öne sürdü.
Ankara'nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki 26 katlı binanın 4'üncü katında dün saat 22.00 sıralarında çıkan yangında Hüsniye Çelik Şahin (33) ve 3,5 aylık oğlu Aras ile sitenin güvenlik görevlisi Muharrem Çetinkaya (63) hayatını kaybetmişti.