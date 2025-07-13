Üç kişinin can verdiği yangın faciasında "Alarm sistemi devreye girmedi" iddiası

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı binada çıkan yangında biri bebek üç kişi yaşamını yitirmişti. Sitede yaşayanlar, yangında alarm sisteminin devreye girmediğini öne sürdü.

Üç kişinin can verdiği yangın faciasında "Alarm sistemi devreye girmedi" iddiası - 1

Ankara'nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki 26 katlı binanın 4'üncü katında dün saat 22.00 sıralarında çıkan yangında Hüsniye Çelik Şahin (33) ve 3,5 aylık oğlu Aras ile sitenin güvenlik görevlisi Muharrem Çetinkaya (63) hayatını kaybetmişti.

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Üç kişinin can verdiği yangın faciasında "Alarm sistemi devreye girmedi" iddiası - 2

Binada mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilmişti.

Üç kişinin can verdiği yangın faciasında "Alarm sistemi devreye girmedi" iddiası - 3

Yangın nedeniyle yedisi itfaiye personeli olmak üzere toplam 39 kişi de dumandan etkilenmişti.

Üç kişinin can verdiği yangın faciasında "Alarm sistemi devreye girmedi" iddiası - 4

Yangınla ilgili itfaiye ekiplerinin incelemeleri sürüyor. Yangın, iddiaya göre elektrik kontağından kaynaklanan arıza nedeniyle çıkmış.

Üç kişinin can verdiği yangın faciasında "Alarm sistemi devreye girmedi" iddiası - 5

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.

Üç kişinin can verdiği yangın faciasında "Alarm sistemi devreye girmedi" iddiası - 6

VAHİM İDDİA: "ALARM SİSTEMİ DEVREYE GİRMEDİ"

Sitede yaşayanlardan 11. katta oturan Serenay Yurdakul, "Ben dışarıdaydım, alarmla ilgili bir şey duymadım. Dışarıdan yardım çığlıkları atanlar oldu. Ateşten dolayı değil ama dumandan çok fazla etkilenen olmuş. Şu an mühürlemişler, ne zaman gireceğiz bilmiyorum. İnsanlar yardım çığlıkları atıyordu. Hepimiz elimizden geleni yapmaya çalıştık, herkesi tek tek aradık. Ulaşamadığımız insanlar oldu maalesef, kapıyı kırarak girdiler." dedi.

Üç kişinin can verdiği yangın faciasında "Alarm sistemi devreye girmedi" iddiası - 7

Sitede oturan başka bir vatandaş ise alarm sisteminin çalışmadığını öne sürdü.

Üç kişinin can verdiği yangın faciasında "Alarm sistemi devreye girmedi" iddiası - 8

Yan bloktaki sitedekilerin kendi imkanlarıyla bir gün önce alarm sistemi yaptırdığı ve kontrol ettirdiği ancak yangın çıkan blokta bu işlemin yapılmadığı iddia edildi.

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