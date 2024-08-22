Üç kişiyi bıçaklayarak öldürüp evi ateşe verdiler: İki şüpheli tutuklandı

Trabzon'un Araklı ilçesi Haçovit Yaylası'nda, arazi anlaşmazlığı kavgasında Arif (67) ve Gülizar Altuntaş (61) çifti ile kuzenleri Kasım Altuntaş'ı (66) bıçaklayarak öldürüp, kaldıkları yayla evini de ateşe veren 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Mehmet Altuntaş (24) ve Atilla A. (15), çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken, diğer şüpheli Murat Altuntaş serbest kaldı.

Üç kişiyi bıçaklayarak öldürüp evi ateşe verdiler: İki şüpheli tutuklandı - 1

Trabzon'un Araklı ilçesi Haçovit Yaylası'nda dün sabah saatlerinde Arif Altuntaş’a ait tek katlı evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Üç kişiyi bıçaklayarak öldürüp evi ateşe verdiler: İki şüpheli tutuklandı - 2

Ekipler tarafından müdahale edilen yangın söndürülürken, evde bulunan Arif ve Gülizar Altuntaş çifti ile kuzenleri Kasım Altuntaş'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Üç kişiyi bıçaklayarak öldürüp evi ateşe verdiler: İki şüpheli tutuklandı - 3

Cenazeler, savcılık incelemeleri sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Yapılan inceleme ve araştırmada evi yanıcı madde dökerek ateşe verdikleri değerlendirilen 3 kişi yakalanıp, gözaltına alındı.

Üç kişiyi bıçaklayarak öldürüp evi ateşe verdiler: İki şüpheli tutuklandı - 4

ÖLDÜRÜP EVİ ATEŞE VERDİLER

Arif ve Gülizar Altuntaş çifti ile kuzenleri Kasım Altuntaş'ın, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan akrabaları M.A. ile M.A. arasında çıkan kavgada suça sürüklenen çocuk A.A. tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü, cinayetin ardından şüphelilerin, evi ateşe verdiği tespit edildi.

Üç kişiyi bıçaklayarak öldürüp evi ateşe verdiler: İki şüpheli tutuklandı - 5

Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan şüpheliler M.A., A.A. ve M.A., geniş güvenlik önlemleri altında, çelik yelekle, ilçe adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden eli sargılı olan A.A.’nın yüzünü kapatarak gizlemeye çalıştığı dikkati çekti.

Üç kişiyi bıçaklayarak öldürüp evi ateşe verdiler: İki şüpheli tutuklandı - 6

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Arif (67) ve Gülizar Altuntaş (61) çifti ile kuzenleri Kasım Altuntaş'ı (66) bıçaklayarak öldürüp, kaldıkları yayla evini de ateşe vermek suçundan yakalanan Mehmet Altuntaş (24) ve Atilla A. (15), çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, diğer şüpheli Murat Altuntaş serbest kaldı.

Üç kişiyi bıçaklayarak öldürüp evi ateşe verdiler: İki şüpheli tutuklandı - 7
Üç kişiyi bıçaklayarak öldürüp evi ateşe verdiler: İki şüpheli tutuklandı - 8
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