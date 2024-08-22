Üç kişiyi bıçaklayarak öldürüp evi ateşe verdiler: İki şüpheli tutuklandı
Trabzon'un Araklı ilçesi Haçovit Yaylası'nda, arazi anlaşmazlığı kavgasında Arif (67) ve Gülizar Altuntaş (61) çifti ile kuzenleri Kasım Altuntaş'ı (66) bıçaklayarak öldürüp, kaldıkları yayla evini de ateşe veren 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Mehmet Altuntaş (24) ve Atilla A. (15), çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken, diğer şüpheli Murat Altuntaş serbest kaldı.
Trabzon'un Araklı ilçesi Haçovit Yaylası'nda dün sabah saatlerinde Arif Altuntaş’a ait tek katlı evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.