Üç uzman tek uyarı, Türkiye'de kuraklık alarmı! Göller çekiliyor, bitkiler kuruyor, barajlar boşalıyor
Küresel iklim değişikliği ve yağışlardaki azalma, Türkiye’nin farklı bölgelerinde alarm veriyor. Van Gölü ve çevresindeki sulak alanlar kururken, uydu verileri Türkiye’nin genelinde bitki örtüsünün susuzluktan yandığını ortaya koydu. Marmara Bölgesi ise son 65 yılın en kurak temmuzunu yaşadı. Uzmanlar, “iklim değişikliğini geri çeviremeyiz, uyum sağlamak zorundayız” uyarısında bulundu.
VAN GÖLÜ'NDE ÇEKİLME
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, Van Gölü Havzası’ndaki tabloya dikkat çekerek, bu yıl yağışların azaldığını, sıcaklığa bağlı buharlaşmanın arttığını ve göl kıyılarında çekilmenin hızlandığını söyledi.