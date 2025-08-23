Üç uzman tek uyarı, Türkiye'de kuraklık alarmı! Göller çekiliyor, bitkiler kuruyor, barajlar boşalıyor

Küresel iklim değişikliği ve yağışlardaki azalma, Türkiye’nin farklı bölgelerinde alarm veriyor. Van Gölü ve çevresindeki sulak alanlar kururken, uydu verileri Türkiye’nin genelinde bitki örtüsünün susuzluktan yandığını ortaya koydu. Marmara Bölgesi ise son 65 yılın en kurak temmuzunu yaşadı. Uzmanlar, “iklim değişikliğini geri çeviremeyiz, uyum sağlamak zorundayız” uyarısında bulundu.

VAN GÖLÜ'NDE ÇEKİLME

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, Van Gölü Havzası’ndaki tabloya dikkat çekerek, bu yıl yağışların azaldığını, sıcaklığa bağlı buharlaşmanın arttığını ve göl kıyılarında çekilmenin hızlandığını söyledi.

Prof. Dr. F Alaeddinoğlu, yağışların büyük ölçüde buharlaşarak atmosfere karıştığını bu nedenle toprağa ve akarsulara ulaşmadığını söyledi. Van Gölü'nün kaybolmayacağını ancak uzun vadede alan kaybı yaşayacağına dikkat çeken Prof. Dr. Alaeddinoğlu, kuruyan kıyıların Van Gölü'nün net şekilde gerilediğini gösterdiğinin altını çizdi.

Özalp ilçesindeki Akgöl ve Tuz Gölü tamamen kurudu; birçok akarsu ve barajda da seviye düştü.

KURAKLIK HARİTASI ÇIKARILDI

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ise Avrupa Uzay Ajansına ait Sentinel-2 uydularından elde edilen verilerle Türkiye’nin kuraklık haritasını oluşturdu.

Analizlerde, mayıs–haziran ile ağustos aylarının ilk 20 günü karşılaştırıldı ve ülke genelinde bitki örtüsünün büyük kayıplar yaşadığı ortaya çıktı.

Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, bitkilerin su stresine girdiğini ve toprağın nemini kaybettiğini ifade ederek şunları söyledi: 

"Ağaçlar kuruyor, peyzaj alanları sararıyor. Kuraklığa karşı tarımda suya daha az ihtiyaç duyan ürünlere yönelmek, kentlerde yağmur suyu toplama sistemlerini zorunlu kılmak, az su tüketen bitkiler kullanmak gerekiyor. İklim değişikliğini geri çeviremeyiz ama buna uyum sağlamak zorundayız.”

MARMARA'DA SON 65 YILIN EN KURAK TEMMUZU

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hüseyin Toros, Marmara Bölgesi’nin temmuz ayında yağışlarda yüzde 95 azalma yaşadığını, İstanbul’da ise son 65 yılın en kurak temmuzunun kaydedildiğini açıkladı.

Prof. Dr. Toros, İstanbul'da sıcaklıkların ortalamalara göre 2,5 derece arttığını, barajlarda ise son bir ayda yüzde 13 su kaybının olduğuna işaret ederek, "Yakın vadede yağış görünmüyor, acil önlem alınmalı." çağrısını yaptı.

ORTAK UYARI: ÖNLEM ZAMANI

Uzmanların değerlendirmeleri, Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen verilerin aslında tek bir noktaya işaret ettiğini gösteriyor: Kuraklık artık geçici bir dönemsel problem değil, kalıcı ve giderek ağırlaşan bir süreç.

Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, kuraklığın göllerin alan kaybetmesine yol açtığını, sulak alanların ise tamamen kuruyabildiğini belirtirken; Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, bitki örtüsünün hızla yok olduğuna dikkat çekerek tarımda ve şehir yaşamında köklü değişiklikler yapılmazsa gıda güvenliğinin bile tehlikeye girebileceğini vurguluyor. Prof. Dr. Hüseyin Toros ise Marmara’daki baraj seviyelerinin kritik düzeylere indiğini ve önümüzdeki aylarda da yağış görünmediğini söyleyerek acil eylem planlarının devreye alınması gerektiğini hatırlatıyor.

