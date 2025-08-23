Üç uzman tek uyarı, Türkiye'de kuraklık alarmı! Göller çekiliyor, bitkiler kuruyor, barajlar boşalıyor

ORTAK UYARI: ÖNLEM ZAMANI

Uzmanların değerlendirmeleri, Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen verilerin aslında tek bir noktaya işaret ettiğini gösteriyor: Kuraklık artık geçici bir dönemsel problem değil, kalıcı ve giderek ağırlaşan bir süreç.



Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, kuraklığın göllerin alan kaybetmesine yol açtığını, sulak alanların ise tamamen kuruyabildiğini belirtirken; Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, bitki örtüsünün hızla yok olduğuna dikkat çekerek tarımda ve şehir yaşamında köklü değişiklikler yapılmazsa gıda güvenliğinin bile tehlikeye girebileceğini vurguluyor. Prof. Dr. Hüseyin Toros ise Marmara’daki baraj seviyelerinin kritik düzeylere indiğini ve önümüzdeki aylarda da yağış görünmediğini söyleyerek acil eylem planlarının devreye alınması gerektiğini hatırlatıyor.