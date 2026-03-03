Üç yaşındaki Ada'ya iki köpek saldırdı. Sahibinin köpekleri serbest bıraktığı iddia edildi

İzmir'de bir çocuğa iddiaya göre iki köpek saldırdı. Olay Çiğli ilçesinde 24 Şubat Salı günü akşam saatlerinde meydana geldi.

Üç yaşındaki Ada, ağabeyi ve komşu çocuklarıyla apartman bahçesinde oyun oynuyordu. O sırada aynı apartmandan bir kişi de, iki köpeğini bahçeye çıkardı.