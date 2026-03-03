Ramazan imsakiyesi banner
İFTARA KALAN SÜRE

Üç yaşındaki Ada'ya iki köpek saldırdı. Sahibinin köpekleri serbest bıraktığı iddia edildi

03.03.2026 13:08

İHA

İzmir'de apartman bahçesinde oynayan üç yaşındaki Ada'ya, komşunun iki köpeği saldırdı. Yüzünden yaralanan çocuğun ailesi köpeklerin sahibinden şikayetçi oldu.

Üç yaşındaki Ada'ya iki köpek saldırdı. Sahibinin köpekleri serbest bıraktığı iddia edildi
IHA

İzmir'de bir çocuğa iddiaya göre iki köpek saldırdı. Olay Çiğli ilçesinde 24 Şubat Salı günü akşam saatlerinde meydana geldi.

 

Üç yaşındaki Ada, ağabeyi ve komşu çocuklarıyla apartman bahçesinde oyun oynuyordu. O sırada aynı apartmandan bir kişi de, iki köpeğini bahçeye çıkardı.

Üç yaşındaki Ada'ya iki köpek saldırdı. Sahibinin köpekleri serbest bıraktığı iddia edildi 1
IHA

İddiaya göre serbest bırakılan iki köpek çocuğa saldırdı. Olayın ardından yaşanan panik anları, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

KÜÇÜK ADA YÜZÜNDEN YARALANDI 2
IHA

KÜÇÜK ADA YÜZÜNDEN YARALANDI

Yüzünden pençe ve ısırık darbeleri alan çocuğun sağlık durumu iyi. Çocuğun ailesi, köpeklerin sahibinden şikayetçi oldu.

Küçük Ada'nın anneannesi Jale Demir 3
IHA

Küçük Ada'nın anneannesi Jale Demir

Küçük Ada'nın anneannesi Jale Demir "Ağızlıksız ve tasmasız bırakılan bu köpekler yüzünden 3,5 yaşındaki bir çocuğun yaşadığı fiziksel ve psikolojik travmanın telafisi çok zordur. Torunum geceleri korkuyla uykusundan sıçrayarak uyanıyor, 'Köpek gelecek, beni yine ısıracak.' diyerek sürekli kapıları kapatıyor." dedi.

Üç yaşındaki Ada'ya iki köpek saldırdı. Sahibinin köpekleri serbest bıraktığı iddia edildi 4
IHA

Demir, torununun ağabeyi ve iki komşu çocuğuyla birlikte apartmanın arka bahçesine inmesiyle olayın meydana geldiğini belirtip şu iddialarda bulundu:

 

"Apartmanımızın yedinci katından birinci katına yeni taşınan bir şahıs, köpeklerini bahçede başıboş ve sahipsiz bıraktı. Çocuklar bahçeye çıkar çıkmaz köpeklerin saldırısına uğradı. 

Üç yaşındaki Ada'ya iki köpek saldırdı. Sahibinin köpekleri serbest bıraktığı iddia edildi 5
IHA

Olay esnasında köpeklerin sahibi yanlarında değildi, apartmanın ön cephesinde oturuyordu. Saldırı arka bahçede gerçekleşti, torunumun ağabeyinin çığlıkları üzerine sahibi gelerek köpeği çocuğun üzerinden aldı."