Üç yaşındaki Ada'ya iki köpek saldırdı. Sahibinin köpekleri serbest bıraktığı iddia edildi
03.03.2026 13:08
İHA
İzmir'de apartman bahçesinde oynayan üç yaşındaki Ada'ya, komşunun iki köpeği saldırdı. Yüzünden yaralanan çocuğun ailesi köpeklerin sahibinden şikayetçi oldu.
İzmir'de bir çocuğa iddiaya göre iki köpek saldırdı. Olay Çiğli ilçesinde 24 Şubat Salı günü akşam saatlerinde meydana geldi.
Üç yaşındaki Ada, ağabeyi ve komşu çocuklarıyla apartman bahçesinde oyun oynuyordu. O sırada aynı apartmandan bir kişi de, iki köpeğini bahçeye çıkardı.
İddiaya göre serbest bırakılan iki köpek çocuğa saldırdı. Olayın ardından yaşanan panik anları, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
KÜÇÜK ADA YÜZÜNDEN YARALANDI
Yüzünden pençe ve ısırık darbeleri alan çocuğun sağlık durumu iyi. Çocuğun ailesi, köpeklerin sahibinden şikayetçi oldu.
Küçük Ada'nın anneannesi Jale Demir
Küçük Ada'nın anneannesi Jale Demir "Ağızlıksız ve tasmasız bırakılan bu köpekler yüzünden 3,5 yaşındaki bir çocuğun yaşadığı fiziksel ve psikolojik travmanın telafisi çok zordur. Torunum geceleri korkuyla uykusundan sıçrayarak uyanıyor, 'Köpek gelecek, beni yine ısıracak.' diyerek sürekli kapıları kapatıyor." dedi.
Demir, torununun ağabeyi ve iki komşu çocuğuyla birlikte apartmanın arka bahçesine inmesiyle olayın meydana geldiğini belirtip şu iddialarda bulundu:
"Apartmanımızın yedinci katından birinci katına yeni taşınan bir şahıs, köpeklerini bahçede başıboş ve sahipsiz bıraktı. Çocuklar bahçeye çıkar çıkmaz köpeklerin saldırısına uğradı.
Olay esnasında köpeklerin sahibi yanlarında değildi, apartmanın ön cephesinde oturuyordu. Saldırı arka bahçede gerçekleşti, torunumun ağabeyinin çığlıkları üzerine sahibi gelerek köpeği çocuğun üzerinden aldı."