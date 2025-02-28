Uçak kazasında ihmaller zinciri: Ucuz benzin suçlaması

"HAVA SAHASI KAPALIYDI"

Devrim Gün, uçuş günü havanın çok rüzgarlı olduğunu dile getirip uçuş için müsait bir hava olmadığını sözlerine ekledi. "Uçuş yapılan hava alanı notam verilmiş bir yerdi. Kazaya karışan uçak gibi 'Cessna' tipi hava araçlarının bu tür havalarda uçması yasaktır. Ama sırf para kazanmak amacıyla bu tür havalarda dahi bu tür uçaklar uçuruluyor." diye devam eden Gün, "Ben bu şekildeki hava ortamında uçmak istemedim. Ancak beni ikna ettiler. Sanık toplantısının olduğunu, uçuşu Levent Arslan'ın yapacağını söyledi. Ayrıca uçuş yerinin toprak olduğunu, kazaya karışan uçağın da bakımsız olduğunu gördüm." dedi.

Uçakta kemerin çalışmadığını dile getiren Gün, uçağın nasıl düştüğü, kazanın nasıl gerçekleştiği konusunda bir şey hatırlamadığını dile getirdi.