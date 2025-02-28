Uçak kazasında ihmaller zinciri: Ucuz benzin suçlaması
Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki kişinin öldüğü uçak kazasına ilişkin davada ucuz benzin suçlaması dile getirildi.
Manavgat'ın Ulualan mevkisinde bulunan toprak pistten 10 Haziran 2019'da eğitim için havalanan, pilot Levent Arslan ile Devrim Gün ve Ataberk Gökmen'in içinde bulunduğu tek motorlu "Cessna" tipi "TC-DBO" tescilli uçak, kalkıştan hemen sonra Sorgun mevkisindeki karpuz tarlasına düştü.
Pilot ve 2 yolcu, çevredekilerin yardımıyla uçaktan çıkarıldı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolünde, pilot Levent Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralılar Devrim Gün ve Ataberk Gökmen ise ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ataberk Gökmen, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Devrim Gün ise tedaviye alındı.