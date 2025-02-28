Uçak kazasında ihmaller zinciri: Ucuz benzin suçlaması

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki kişinin öldüğü uçak kazasına ilişkin davada ucuz benzin suçlaması dile getirildi.

Uçak kazasında ihmaller zinciri: Ucuz benzin suçlaması - 1

Manavgat'ın Ulualan mevkisinde bulunan toprak pistten 10 Haziran 2019'da eğitim için havalanan, pilot Levent Arslan ile Devrim Gün ve Ataberk Gökmen'in içinde bulunduğu tek motorlu "Cessna" tipi "TC-DBO" tescilli uçak, kalkıştan hemen sonra Sorgun mevkisindeki karpuz tarlasına düştü.

Pilot ve 2 yolcu, çevredekilerin yardımıyla uçaktan çıkarıldı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolünde, pilot Levent Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar Devrim Gün ve Ataberk Gökmen ise ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ataberk Gökmen, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Devrim Gün ise tedaviye alındı.

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Uçak kazasında ihmaller zinciri: Ucuz benzin suçlaması - 2

İDDİANAME HAZIRLANDI

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazayla ilgili iddianame hazırlandı.

İddianamede, uçağın Side Sportif Havacılık Derneği İktisadi İşletmesi adına kayıtlı olduğu, bilirkişi raporunda kazanın pilotaj hatasına bağlı olarak uçağın kontrolünün kaybedilmesi nedeniyle meydana geldiği, Side Sportif Havacılık Derneği İktisadi İşletmesinin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) mevzuatına uygun hareket etmediği, genel havacılık yönetmeliği ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı hareket ettiği belirtildi.

Side Sportif Havacılık Derneği İktisadi İşletmesi Yetkilisi Onur Cahit Alkın'ın şüpheli olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Şüpheli Onur Cahit Alkın savunmasında, ölen Ataberk Gökmen'in kusuru nedeniyle kazanın meydana geldiğini, kendisinin kusuru olmadığını öne sürdü.

İddianamede, Onur Cahit Alkın'ın SHGM mevzuatına, genel havacılık yönetmeliğine ve diğer mevzuat hükümlerine uygun hareket etmeyip kazada kusurlu olması nedeniyle üzerine atılı suçu işlediği yönünde hakkında kamu davası açılmasına yeterli delil bulunduğu belirtilerek, "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Uçak kazasında ihmaller zinciri: Ucuz benzin suçlaması - 3

İddianamenin kabul edilmesiyle kazaya ilişkin dava, Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

Kazada yaralanan Devrim Gün, ölen Ataberk Gökmen'in öğrencisi olduğunu belirterek olay tarihinden önceki gün uçmak için geldiklerini anlattı.

Sanık Onur Cahit Alkın'ın o gün kendilerini almaya geldiğini söyleyen Devrim Gün, "Minibüs tarzı araç içerisine bindiğimde içeride yoğun gaz kokusu vardı. Baktığımda minibüsün arkasında 15-20 bidon içerisinde benzin olduğunu gördüm. Sanığa 'Bunlar ne için?' diye sorduğumda, bana 'Orasını karıştırma, uçak yakıtı, maliyetleri düşürmek için ucuz araç benzini alıyoruz' dedi. Sonra hangara gittik. Hangarın bakımsız olduğunu gördüm. Havacılık kurallarına uygun bir ortamı yoktu. İstememe rağmen uçağın bakım kayıtları bana gösterilmedi." diye konuştu.

Uçak kazasında ihmaller zinciri: Ucuz benzin suçlaması - 4

"HAVA SAHASI KAPALIYDI"

Devrim Gün, uçuş günü havanın çok rüzgarlı olduğunu dile getirip uçuş için müsait bir hava olmadığını sözlerine ekledi. "Uçuş yapılan hava alanı notam verilmiş bir yerdi. Kazaya karışan uçak gibi 'Cessna' tipi hava araçlarının bu tür havalarda uçması yasaktır. Ama sırf para kazanmak amacıyla bu tür havalarda dahi bu tür uçaklar uçuruluyor." diye devam eden Gün, "Ben bu şekildeki hava ortamında uçmak istemedim. Ancak beni ikna ettiler. Sanık toplantısının olduğunu, uçuşu Levent Arslan'ın yapacağını söyledi. Ayrıca uçuş yerinin toprak olduğunu, kazaya karışan uçağın da bakımsız olduğunu gördüm." dedi.

Uçakta kemerin çalışmadığını dile getiren Gün, uçağın nasıl düştüğü, kazanın nasıl gerçekleştiği konusunda bir şey hatırlamadığını dile getirdi.

Uçak kazasında ihmaller zinciri: Ucuz benzin suçlaması - 5

"OLAY GÜNÜ HAVA SAHASINA ENGEL BİR DURUM YOKTUR"

Duruşmada savunma yapan sanık Onur Cahit Alkın ise "Olay günü hava sahasına engel bir durum yoktur. Ayrıca uçuş esnasında uçağın gaz pedalı müteveffa Ataberk'tir. Ayrıca söz konusu uçuş anındaki video kesitlerinin bir kısmını mahkemenize sunuyorum. Yine açıklayıcı mahiyette uçağın pozisyonuna ilişkin notlarımı sunuyorum." dedi.

Uçak kazasında ihmaller zinciri: Ucuz benzin suçlaması - 6

"MOTOR ARIZASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Sanık avukatı Sadık Evren, şikayetçi Devrim Gün'ün uçağa binerken, emniyet kemeri takmadığını belirterek, "Bu durum kendi sorumluluğundadır. Uçak düştükten sonra dakikalarca motor çalışır haldedir. Buna ilişkin ses kaydı da mevcuttur. Dolayısıyla motor arızası söz konusu değildir. Müvekkilimin kazanın oluşumunda hiçbir kusuru ve sorumluluğu yoktur. Sadece kazaya karışan uçağı işleten derneğin üyesidir." diye konuştu.

İfadelerin ardından mahkeme heyeti, savcılığın esas hakkındaki görüşünü hazırlaması için duruşmayı erteledi.

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