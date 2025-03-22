Uçaklara rehber oluyor: Türkiye’nin 9 noktasından 14.30 ve 02.30’da gökyüzüne salınıyor
Dünyada 800, Türkiye’de 9 noktadan her gün iki kez gökyüzüne salınan meteorolojik amaçlı balonlar, atmosferin her bir katmanından sıcaklık, nem, basınç, rüzgarın hızı ve yönüne ilişkin verileri anlık olarak tahmin merkezlerine bildirerek, uzmanların hava tahmini yapmalarına yardımcı oluyor.
Meteoroloji balonları, atmosferin yüksek katmanlarındaki meteorolojik parametre değerlerinin tahmin edilmesi amacıyla kullanılıyor.Dünyada 800, Türkiye’de 9 noktadan, Greenwich saati baz alınarak günde iki kez gökyüzüne salınan balonlar, atmosferin her bir katmanından sıcaklık, nem, basınç, rüzgarın hızı ve yönüne ilişkin verileri anlık olarak tahmin merkezlerine bildirerek, hava tahmini oluşturulmasında önemli rol oynuyor.