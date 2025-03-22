Uçaklara rehber oluyor: Türkiye’nin 9 noktasından 14.30 ve 02.30’da gökyüzüne salınıyor

Hidrojen veya helyum gazıyla doldurulan meteorolojik balonları gözlem için atmosfere bıraktıklarını ifade eden Gülbağ, sistemin çalışma şeklini şöyle anlattı:

“Meteoroloji Genel Müdürümüz Volkan Memduh Coşkun'un talimatıyla 3 yıl önce yerli ve milli cihaz kullanmaya başladık.

Balonumuzun altında bir paraşüt ve mekanizmanın en altında ölçümleri yapan bir cihaz bulunuyor. Dünyada eş zamanlı gece saat 02.30’da ve gündüz 14.30’da olmak üzere günde iki kere atmosfere balon bırakıyoruz.

Balon atmosferde yükselirken sıcaklık, rüzgar, nem gibi değerleri ölçüyor ve yerdeki sistemlere gönderiyor. Balon dakikada 360 metre irtifa kazanıyor.

Yaklaşık 30-35 kilometreye ulaşan balon, içindeki basıncın etkisiyle patlıyor ve yeryüzüne düşüyor.”