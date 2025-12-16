"Uçan Köfteci"nin hayatı film oldu. Diyarbakır'da depremde ölen köftecinin hayali yarım kalmadı
16.12.2025 11:08
NTV - Haber Merkezi
6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da hayatını kaybeden ve kentte "Uçan Köfteci" olarak tanınan Kadir Arslan'ın hikayesi film oldu. Film, Diyarbakır'da ilk kez izleyiciyle buluştu. Haber: Nizamettin Kaplan
43 yaşındaki Kadir Arslan, Diyarbakır'da seyyar köftecilik yapıyordu. Arslan, yamaş paraşütü ve paramotorla yaptığı uçuşlar nedeniyle "Uçan Köfteci" olarak tanınıyordu.
Yönetmen Rezan Yeşilbaş, onun hayatından esinlenerek bir film yapmaya karar verdi.
Kadir Arslan, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan Galeria Sitesi'nde eşi, üç çocuğu, annesi ve babasıyla birlikte hayatını kaybetmişti.
Onun beyaz perdeye taşınan hikayesi, 3. Amed Film Festivali'nde izleyiciyle buluştu.
NTV'ye konuşan yönetmen Rezan Yeşilbaş "Zaten bütün çekim süreci boyunca bizimle beraberdi oyuncularıma paraşüt eğitimini veren de kendisi olduğu için biz zaten hep beraberdik. Kadir gerçekten çok değerli arkadaşım dostum olmuştu artık." dedi.
İstanbul ve Koza Film Festivalleri'nde de gösterilen filmde Kadir Arslan'ı canlandıran Nazmi Kırık,,“En İyi Erkek Oyuncu” seçildi.
Oyuncu Kırık, "Ben Kadir'den çok şey öğrendim. Kadir'in tavırları, hareketleri bunu aynı zamanda bir oyuncu olarak da kamera karşısında oynarken orada da aslında Kadir var." diye konuştu.
Kadir Arslan'ın yeğeni ise "Hem gururluyuz hem onurluyuz bir tarafımız da buruk keşke öyle olmasaydı amcamın hikayesi yarım kalmasaydı." dedi.
"Uçan Köfteci" filmi, Mart 2026'da gösterime girecek.