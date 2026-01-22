"Uçan Yol"da can pazarı: 1'i ağır 3 yaralı

İzmir'in Buca ilçesinde, "Uçan Yol" olarak bilinen Homeros Bulvarı'nda freni boşalan çekici viyadükten aşağı uçtu. Bir otomobilin ise viyadükte asılı kaldığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Buca ilçesi Homeros Bulvarı üzerindeki viyadükte iddiaya göre, seyir halindeki bir çekicinin freni boşaldı. Kontrolden çıkan çekici, önünde seyreden otomobile çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerleri aşarak viyadükte asılı kalırken, hızını alamayan çekici metrelerce yükseklikten aşağı düştü.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Viyadükte asılı kalan otomobilde sıkışanları kurtarmak için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. 

Ekipler, araç içerisinde sıkışanları çıkarmak için demir penseler ile aracın metal parçalarını kesti.

 

Sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. 

Tedavi altına alınan 3 yaralıdan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.