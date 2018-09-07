Üçlü zirve öncesi Erdoğan-Putin görüşmesi
ntv.com.tr
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'ne katılmak üzere İran'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tahran'da Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir araya gelecek. Görüşmenin gündemi ise İdlib olacak. Erdoğan üçlü zirve öncesi İranlı mevkidaşı Ruhani'yle ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmesi öncesi konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tahran'da önemli bir görüşmeyi gerçekleştireceğiz" dedi. Erdoğan, Ruhani görüşmesinin ardından Putin'le bir araya geldi. Tahran zirvesini basın yakından takip ediyor.
-
1
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özel uçak "CAN" ile Suriye konulu "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi"ne katılmak üzere saat 09.10'da İran'a hareket etti.
İran haber ajansı Tasnim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağının İran'ın başkenti Tahran'a ulaştığını duyurdu.
-
2Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Ruhani'yle yaptığı görüşmenin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi.
-
3
ERDOĞAN-RUHANİ GÖRÜŞMESİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.
İki liderin görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü.
-
4
Ruhani görüşmesi öncesi konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tahran'da önemli bir görüşmeyi gerçekleştireceğiz" dedi.
İkili görüşmenin ardından üçlü zirve başlayacak.
-
5
Erdoğan'ı karşılayan Ruhani, kendisini Tahran'da görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.
Ruhani, "Bugün 3 ülke olarak bölgesel sorunları çözmek üzere üçüncü zirve toplantımızı yapıyoruz. Bu görüşme, iki ülke meselelerini konuşmak ve müzakere etmek için de bir fırsattır. Tahran'a tekrar hoş geldiniz. Bu yolculuğunuzun iki ülke ve iki millet için hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.
-
6
ÇAVUŞOĞLU ZARİF'LE 2 KEZ GÖRÜŞTÜ
Liderler zirvenin sonunda ortak basın toplantısı düzenleyecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün akşam Tahran'da İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile görüşmüştü. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu görüşmeyi Twitter hesabı üzerinden duyurdu.
İki bakan bugün öğlen saatlerinde tekrar bir araya geldi. Görüşme basını kapalı olarak gerçekleşti.
-
7Suriye konulu zirveye basından yoğun ilgi var.
-
8
HEYETTE ALBAYRAK VE AKAR DA VARCumhurbaşkanı Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da İran'a gitti.
-
9Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri ve bazı ilgililer uğurladı.
-
10
-
11