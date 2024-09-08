Ücret karşılığı dert dinliyor: Kadınlar 200, erkekler 1 TL
Sivas’ta kaligrafi sanatçılığı yapan Selçuk Yıldız, kentin işlek caddelerine tezgahını kurarak hem satış yapıyor hem de insanların dertlerini dinliyor. Yıldız, dert karşılığı kadınlardan 200, erkeklerden ise 1 TL talep ediyor.
Sivas’ın işlek caddelerinde kaligrafi sanatını yaşatan Selçuk Yıldız, aynı zamanda vatandaşlara ilginç bir hizmet sunuyor.
Yıldız, sanatını sergileyip satış yaptığı tezgahında vatandaşların dertlerini dinleyebileceğine dair bir yazı astı.