Ücret karşılığı dert dinliyor: Kadınlar 200, erkekler 1 TL

Yıldız, "Biz bu konuda çözüm vermiyoruz sadece dinliyoruz. Kadına 200 lira, erkeğe ise 1 lira dedik ve neden bu şekilde sorusuyla çok karşılaştık. Biz de sorularına soruyla karşılık verip sizce neden diye sorup onların cevaplarını aldık. Bir hanımefendi siz de haklısınız biz bir başlarsak gerisi gelir dedi. Bir başkası bu dertlerimizin sebepleri zaten sizsiniz diyerek erkelere topu attı. Erkekler güldü ve özellikle eşleriyle beraber geçen erkekler ise eşlerine gösterdi bak diye. Geçenlerden birçoğu fotoğraf çekebilir miyim diyorlar. Gün içerisinde yaklaşık 100 kişi fotoğraf çekmek için talepte bulunuyor.” dedi.