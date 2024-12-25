Ücretli öğretmen maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Tekin tarih verdi
Ücretli öğretmen maaşlarının ne zaman yatacağı, binlerce öğretmeninin merak edip araştırdığı konular arasında yer alıyordu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Meclis'te konuyla ilgili soruları yanıtladı ve ücretli öğretmen maaşı ödemelerinin yapılacağı tarihi açıkladı. Peki, ücretli öğretmen maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?
Ücretli öğretmen maaşlarının bu ay yatırılacağı tarih, derse giren ve ücretli öğretmenlik yapan binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Meclis'te gazetecilerin, ücretli öğretmenlerin maaşlarının neden geciktiğinin sorulması üzerine yanıt veren Bakan Tekin, "Bu arkadaşlarımızın bütün problemleri çözülmüş durumda. İlgili yerlere kaynaklar aktarıldı." diyerek ödemelerin yapılacağı tarihi açıkladı.