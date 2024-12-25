Ücretli öğretmen maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Tekin tarih verdi

Ücretli öğretmen maaşlarının ne zaman yatacağı, binlerce öğretmeninin merak edip araştırdığı konular arasında yer alıyordu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Meclis'te konuyla ilgili soruları yanıtladı ve ücretli öğretmen maaşı ödemelerinin yapılacağı tarihi açıkladı. Peki, ücretli öğretmen maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?

Ücretli öğretmen maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Tekin tarih verdi - 1

Ücretli öğretmen maaşlarının bu ay yatırılacağı tarih, derse giren ve ücretli öğretmenlik yapan binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Meclis'te gazetecilerin, ücretli öğretmenlerin maaşlarının neden geciktiğinin sorulması üzerine yanıt veren Bakan Tekin, "Bu arkadaşlarımızın bütün problemleri çözülmüş durumda. İlgili yerlere kaynaklar aktarıldı." diyerek ödemelerin yapılacağı tarihi açıkladı.

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Ücretli öğretmen maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Tekin tarih verdi - 2

BAKAN TEKİN'İN AÇIKLAMALARI

Tekin, ücretli öğretmenlerin maaşlarının neden geciktiğinin sorulması üzerine, her yıl başında dersler için bir limit belirlediklerini ve buna göre ödeme aldıklarını aktardı.

Yıl içinde tanımlanan limitin üzerine çıkabildiklerini kaydeden Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üzerine çıkıldığı zaman Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bizim taleplerimizi karşılar. CHP'nin Anayasa Mahkemesine bütçe üzeri ödemelerle ilgili açtığı iptal davası neticesinde bizim bütçe üzerinde ödenen ücretlerle ilgili bütçe sorunu ortaya çıktı. Bu bütçe sorununu çözmeye çalıştık. Problem buradan kaynaklandı. Bu problemin bütçe kısıtı ve tasarruf tedbirleriyle ilişkisini kurmak yanlış.

Ücretli öğretmen maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Tekin tarih verdi - 3

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Tekin, ücretli öğretmen maaşlarının ödeneceği tarihi şu sözlerle açıkladı;

Bu arkadaşlarımızın bütün problemleri çözülmüş durumda. İlgili yerlere kaynaklar aktarıldı, bugün veya yarın hepsi ücretlerini almış olacaklar."

Buna göre; Ücretli öğretmen maaşları 25 Aralık veya 26 Aralık tarihlerinde hesaplara yatırılacak.

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