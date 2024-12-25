Ücretli öğretmen maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Tekin tarih verdi

BAKAN TEKİN'İN AÇIKLAMALARI

Tekin, ücretli öğretmenlerin maaşlarının neden geciktiğinin sorulması üzerine, her yıl başında dersler için bir limit belirlediklerini ve buna göre ödeme aldıklarını aktardı.



Yıl içinde tanımlanan limitin üzerine çıkabildiklerini kaydeden Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Üzerine çıkıldığı zaman Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bizim taleplerimizi karşılar. CHP'nin Anayasa Mahkemesine bütçe üzeri ödemelerle ilgili açtığı iptal davası neticesinde bizim bütçe üzerinde ödenen ücretlerle ilgili bütçe sorunu ortaya çıktı. Bu bütçe sorununu çözmeye çalıştık. Problem buradan kaynaklandı. Bu problemin bütçe kısıtı ve tasarruf tedbirleriyle ilişkisini kurmak yanlış.