Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları 2025: MEB ücretli öğretmenlik sonuçları için beklenen tarih
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen ücretli öğretmenlik başvurularında 2025 sonuçları için geri sayım başladı. Binlerce öğretmen adayı, başvuru süreçlerinin tamamlanmasının ardından gözünü sonuç açıklama tarihine çevirdi. Peki, 2025 ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar.
2025 yılında MEB tarafından alımı yapılacak ücretli öğretmenlik başvurularını tamamlayan adaylar, gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Sözleşmeli öğretmenlik atamalarında boş kalan kadrolara ücretli öğretmen atayan MEB'in sonuçları duyuracağı tarihle ilgili merak devam ediyor.