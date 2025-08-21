Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları 2025: MEB ücretli öğretmenlik sonuçları için beklenen tarih

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ücretli öğretmenlik sonuçları, her yıl olduğu gibi ağustos ayının son haftası ile eylül ayının ilk haftası arasında duyuruluyor. 2025 yılı için de sonuçların bu takvim doğrultusunda açıklanması bekleniyor.



Sonuçlar, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından ilan edilecek. Adaylar, görev yapacakları okul bilgilerine e-Devlet sistemi üzerinden veya ilgili milli eğitim müdürlüklerinin resmi internet sitelerinden ulaşabilecek.