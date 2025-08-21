Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları 2025: MEB ücretli öğretmenlik sonuçları için beklenen tarih

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen ücretli öğretmenlik başvurularında 2025 sonuçları için geri sayım başladı. Binlerce öğretmen adayı, başvuru süreçlerinin tamamlanmasının ardından gözünü sonuç açıklama tarihine çevirdi. Peki, 2025 ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar.

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları 2025: MEB ücretli öğretmenlik sonuçları için beklenen tarih - 1

2025 yılında MEB tarafından alımı yapılacak ücretli öğretmenlik başvurularını tamamlayan adaylar, gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Sözleşmeli öğretmenlik atamalarında boş kalan kadrolara ücretli öğretmen atayan MEB'in sonuçları duyuracağı tarihle ilgili merak devam ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları 2025: MEB ücretli öğretmenlik sonuçları için beklenen tarih - 2

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SÜRECİ

MEB, her eğitim-öğretim yılı öncesinde kadrolu ve sözleşmeli öğretmen atamalarında boş kalan derslikler için ücretli öğretmen görevlendirmesi yapıyor. 2025-2026 eğitim yılı için de ücretli öğretmenlik başvuruları temmuz ayında başlamış ve adaylar il/ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla başvurularını tamamlamıştı.

Başvuruların tamamlanmasının ardından sıra sonuçların ilanına geldi. Öğretmen adayları, görev yerlerini öğrenebilmek için sonuçların duyurulacağı tarihi merak ediyor.

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları 2025: MEB ücretli öğretmenlik sonuçları için beklenen tarih - 3

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ücretli öğretmenlik sonuçları, her yıl olduğu gibi ağustos ayının son haftası ile eylül ayının ilk haftası arasında duyuruluyor. 2025 yılı için de sonuçların bu takvim doğrultusunda açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından ilan edilecek. Adaylar, görev yapacakları okul bilgilerine e-Devlet sistemi üzerinden veya ilgili milli eğitim müdürlüklerinin resmi internet sitelerinden ulaşabilecek.

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları 2025: MEB ücretli öğretmenlik sonuçları için beklenen tarih - 4

SONUÇLAR NASIL SORGULANACAK?

2025 ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi web sitesi üzerinden duyurulacak. Adaylar, sonuç ekranına T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak bilgilerine ulaşabilecek. Ayrıca, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin internet siteleri üzerinden de sonuçlara dair duyurular paylaşılacak.

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları 2025: MEB ücretli öğretmenlik sonuçları için beklenen tarih - 5

GÖREVLENDİRME SÜRECİ

Sonuçların açıklanmasının ardından görevlendirmeler il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılacak. Göreve başlayan ücretli öğretmenler, belirlenen okullarda derslere girecek ve eğitim-öğretim döneminin ihtiyaçlarına göre görevlerini sürdürecek. Özellikle öğretmen açığının fazla olduğu bölgelerde görevlendirmelerin hız kazanması bekleniyor.

DAHA FAZLA GÖSTER