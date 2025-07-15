Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri 2025: MEB ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl ve ne zaman yapılır?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ADIMLARI

Adaylar; e-devlet şifresi ve TC. kimlik numaraları ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor.



Açılan ekranda Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ücretli Öğretmenlik Başvurusu seçeneği tercih edilir.



Adayın karşısına kişisel bilgi ve eğitim ile KPSS bilgilerinin yer aldığı formlar çıkar.



e-devlet üzerinde kayıtlı telefon ve e-posta adresleri otomatik olarak gelir. Aday ilgili seçeneği işaretleyerek mezuniyet bilgilerini dolduracak. Eğer formasyonu varsa

da ilgili seçeneği işaretleyip mezuniyet bilgilerini doldurmalıdır.



Aday KPSS sınavına girmişse isterse bu bilgileri de seçebilir.



Kaydet ve ilerle butonuna tıklanır.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU