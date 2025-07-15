Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri 2025: MEB ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl ve ne zaman yapılır?
Ders ücreti karşılığında ücretli öğretmenlik için başvuru süreci adayların gündeminde. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda görev almayı bekleyen öğretmenler, il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin duyurularını takip ediyor. Her sene yaz aylarında başlayan başvurular her ilçeye göre farklılık gösteriyor. Takvim belli olduğunda öğretmenler başvuru işlemlerini e-devlet üzerinden yerine getirecek. Peki, 2025 ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretli öğretmenlik başvuruları her sene Temmuz-Ağustos döneminde alınıyor. Ücret karşılığı ders veren öğretmenlerin yıl sonu itibarıyla ilişikleri kesilir. Bir öğretim yılını kapsayan sözleşmeler yaz aylarında başlar. Başvuruda bulunan öğretmenlere sonuçlar SMS veya mail yolu ile iletilir. İşte, ücretli öğretmenliğe dair detaylar...