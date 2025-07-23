Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri ilçe ilçe: MEB ücretli öğretmen başvuruları başladı mı, nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ücretli öğretmen alımlarına devam ediyor. Öğretmenler, belirli ders ücreti karşılığında istedikleri ilçelerde görev alabiliyor. Başvuruları e-Devlet üzerinden alınan ücretli öğretmen başvuruları İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine yapılır. Görev süresi ise bir öğretim yılıdır. MEB ücretli öğretmen alımı başvuruları başladı mı?

Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri ilçe ilçe: MEB ücretli öğretmen başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? - 1

Bakanlık bünyesinde sözleşmeyle ve ders ücreti karşılığında mesleğini icra etmek için başvuru yapacak ücretli öğretmen adayları, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri duyuruları takip ediyor. Başvurlar e-Devlet üzerinden alınıyor ve sonuçlar da adaylara mail veya SMS ile bildiriliyor. İşte, ilçelere göre ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri...

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Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri ilçe ilçe: MEB ücretli öğretmen başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? - 2

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ Mİ?


MEB ücretli öğretmenlik başvuruları genellikle Temmuz-Ağustos dönemlerinde başlar. Başvuru tarihleri ise ilçelere göre değişiklik gösterir. Şu ana kadar Beyoğlu ilçesi ve Şırnak il Milli Eğitim Müdürlüğü tarihleri duyurdu.

Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü başvuruları 18 Ağustos'a kadar devam edecek. Şırnak'ta ise 15 Ağustos'ta sonlanıyor.

Başvuru tarihleri için il ve ilçelerin Milli Eğitim Müdürlükleri sayfası takip edilmeli.

Başvuru sonuçları adaylara SMS veya mail ile bildirilir.

İL VE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri ilçe ilçe: MEB ücretli öğretmen başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? - 3

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

· Dilekçe (Evrak tesliminde ilgili okuldan verilecek)

· Mezuniyet belgesi (aslı ve fotokopisi)

· Nüfus Cüzdanı (aslı ve fotokopisi)

· Varsa Formasyon belgesi (aslı ve fotokopisi)

· Sabıka Kaydı (E-Devletten alınabilir)

· Sağlık Raporu (6 Aylık)

· Bir adet fotoğraf

· Varsa diğer sertifikalar

· Varsa KPSS Sonuç Belgesi

· Askerlik Durum Belgesi

Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri ilçe ilçe: MEB ücretli öğretmen başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? - 4

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN OLMA ŞARTLARI

Temel şartlar şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Bir yükseköğretim kurumundan mezun olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
TCK 53. madde kapsamına giren suçlardan hüküm giymemiş olmak,
Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğü bulunmamak; askerliğini yapmış, tecil ettirmiş ya da askerlikten muaf olmak,
Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı herhangi bir kurumda çalışmamak.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI

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