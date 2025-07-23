Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri ilçe ilçe: MEB ücretli öğretmen başvuruları başladı mı, nasıl yapılır?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ Mİ?



MEB ücretli öğretmenlik başvuruları genellikle Temmuz-Ağustos dönemlerinde başlar. Başvuru tarihleri ise ilçelere göre değişiklik gösterir. Şu ana kadar Beyoğlu ilçesi ve Şırnak il Milli Eğitim Müdürlüğü tarihleri duyurdu.



Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü başvuruları 18 Ağustos'a kadar devam edecek. Şırnak'ta ise 15 Ağustos'ta sonlanıyor.



Başvuru tarihleri için il ve ilçelerin Milli Eğitim Müdürlükleri sayfası takip edilmeli.



Başvuru sonuçları adaylara SMS veya mail ile bildirilir.



İL VE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ