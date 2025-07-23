Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri ilçe ilçe: MEB ücretli öğretmen başvuruları başladı mı, nasıl yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ücretli öğretmen alımlarına devam ediyor. Öğretmenler, belirli ders ücreti karşılığında istedikleri ilçelerde görev alabiliyor. Başvuruları e-Devlet üzerinden alınan ücretli öğretmen başvuruları İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine yapılır. Görev süresi ise bir öğretim yılıdır. MEB ücretli öğretmen alımı başvuruları başladı mı?
Bakanlık bünyesinde sözleşmeyle ve ders ücreti karşılığında mesleğini icra etmek için başvuru yapacak ücretli öğretmen adayları, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri duyuruları takip ediyor. Başvurlar e-Devlet üzerinden alınıyor ve sonuçlar da adaylara mail veya SMS ile bildiriliyor. İşte, ilçelere göre ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri...