Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı: Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

Ücretli öğretmenlik başvuruları bazı ilçelerde başladı. Ücretli öğretmenlik başvurusu temmuz ve ağustos aylarında alınıyor. Her ilçede ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri farklılık gösterebiliyor. Peki, ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı: Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? - 1

2023-2024 eğitim öğretim yılı ücretli öğretmenlik başvuruları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı her yıl farklı branşlardan ücretli öğretmen alımı gerçekleştiriyor. Adaylar, ücretli öğretmenlik başvuru tarihlerinde ilçelerinin Milli Eğitim Müdürlüklerinde başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

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Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı: Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? - 2

Her ilçede ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri farklılık gösterebiliyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri resmi internet adresinden adayları bilgilendiriyor.

Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı: Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? - 3

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, E-devlet üzerinden ve onlineön başvuru formu üzerinden alınacak. E-devlet üzerinden başvuru yapmayan adaylar  görevlendirilmeyecek. E-devletten başvuru yaparken ilçe, mezun olduğu branş ve görev almak istediği branş bilgisi seçilmelidir.

Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı: Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? - 4

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK İÇİN ARANILAN GENEL ŞARTLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için bu şart aranmayacaktır.)

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3. Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.


Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı: Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? - 5

4. Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmadığını sağlık ocaklarından son altı aylık süre içinde alacağı Sağlık Raporu ile belgelendirilmek.

5. Askerlik yükümlüsü olan adayların askerlikle ilişkisi bulunmamak.

- Askerlikten muaf olmak,
- Askerliğini yapmış olmak,
- Askerliği tecil edilmiş olmak şart.

6. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.

7. Sabıka durumu ile ilgili Adliyeden veya (e-devletten) son altı aylık süre içinde alacağı Adli Sicil Kayıt belgesi ile belgelendirmek.

8. 2023-2024 Eğitim Öğretim döneminde Ders Ücreti Karşılığı ücretli öğretmenlik başvurusu yapan adayların müracaatları 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı içerisinde geçerlidir.

9. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak.

10. Başvuru esnasında yanlış beyanda bulunduğu sonradan anlaşılan adaylar görevlendirilmişlerse görevlendirmeleri iptal edilir ayrıca haklarında yasal işlem başlatılır. (KPSS sonuç belgesindeki puan ile sisteme girilen puanın bire bir tutması gerekmektedir.)

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