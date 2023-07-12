Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı: Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Ücretli öğretmenlik başvuruları bazı ilçelerde başladı. Ücretli öğretmenlik başvurusu temmuz ve ağustos aylarında alınıyor. Her ilçede ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri farklılık gösterebiliyor. Peki, ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
2023-2024 eğitim öğretim yılı ücretli öğretmenlik başvuruları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı her yıl farklı branşlardan ücretli öğretmen alımı gerçekleştiriyor. Adaylar, ücretli öğretmenlik başvuru tarihlerinde ilçelerinin Milli Eğitim Müdürlüklerinde başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler.