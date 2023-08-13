Ücretli Öğretmenlik başvurusu ne zaman? İşte MEB ücretli öğretmen alımında son durum

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı. Buna göre, ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak. Ders zilinin ardından yoğun sınav ve ödev temposu başlayacak. Yeni dönem öncesi merak edilenlerden biri de ücretli öğretmenlik başvurularının takvimi. Peki, ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı?

Ücretli Öğretmenlik başvurusu ne zaman? İşte MEB ücretli öğretmen alımında son durum - 1

Ücretli öğretmenlik başvuruları, kamu okullarında öğretmen olarak görev almak isteyen adaylarca sorgulanıyor. Okullar 11 Eylül tarihinde açılacak ve yeni eğitim öğretim yılı başlayacak. İşte, 2023-20324 ücretli öğretmenlik başvurularında son durum...

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Ücretli Öğretmenlik başvurusu ne zaman? İşte MEB ücretli öğretmen alımında son durum - 2

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Ücretli öğretmenlik başvuruları temmuz ve ağustos aylarında alınıyor.

Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeler sonucunda, ilgili evraklar görevlendirilen Okul Müdürlüğüne elden teslim edilecek.

Söz konusu başvurular bazı illerde başladı. Öğretmenlerin görev almak istedikleri şehirlerin Milli Eğitim Müdürlükleri'nin WEB sitelerini kontrol etmeleri gerekiyor.

Son olarak Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü başvurular hakkında açıklama yapmıştı.

Ücretli Öğretmenlik başvurusu ne zaman? İşte MEB ücretli öğretmen alımında son durum - 3

E-DEVLET ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu yapacak olan vatandaşlar, şu adımları takip edecek;

1-Öncelikle başvuru ekranına girecek olan ücretli öğretmen adayları, kimlik bilgilerinin olduğu ekranla karşılaşacak.

2- İletişim bilgileri, Milli Eğitim İl veya İlçe Müdürlüğü'nün öğretmen adayıyla iletişim kurabilmesi için önem arz ettiğinden, bu bölümün doğru incelenmesi, yanlışlık varsa düzeltilmesi gerekecek.

3- Eğitim bilgileri bölümünde yer alan; "Formasyonum var." , "Köy Okullarında Çalışmak İstiyorum.", "Milli Eğitim Bakanlığından Emekli Oldum." , Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum ve YÖK denkliğim var ya da Eğitim Enstitüsünden mezun oldum." seçenekleri incelenerek, varsa ilgilendiren seçenek tercih edilecek.

4- Yukarıdaki bilgiler tamamlandıktan sonra 'Kaydet ve İlerle' butonuna basılmalıdır.

5- 'Kaydınız başarıyla oluşturulmuştur. Tercih bilgilerinizi aşağıdan girmeye başlayabilirsiniz.' bildiriminin karşınıza çıkmasının ardından ön lisans ve lisans mezuniyeti bilgileriniz içerisinden tercihinize esas olan mezuniyet bilginizi belirtilen alandan seçmeniz zorunlu olacak.

6- İl ve ilçe tercihiniz ile birlikte branş belirtmeli, ikinci dönem de bu tercihlere göre çalışmak istiyorsanız 'İlgili tercihimin ikinci dönemde de geçerli sayılmasını istiyorum.' seçeneğini işaretlemelisiniz.

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