Ücretsiz iftar sofraları belli oldu: Hangi illerde, nerede ücretsiz iftar sofraları kurulacak? (2025 il il ücretsiz iftar çadırları)

Ücretsiz iftar sofralarının nerede kurulacağı, Ramazan ayına sayılı günler kala merak ediliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ücretsiz iftar sofraları 2025 Ramazan boyunca vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde Ramazan ayı boyunca ücretsiz iftar sofraları kurulacak. İhtiyaç sahibi vatandaşlar 1 ay boyunca her gün ücretsiz iftar sofralarıyla oruçlarını açabilecek. Peki, hangi illerde, nerede ücretsiz iftar sofraları kurulacak?

Ücretsiz iftar sofraları belli oldu: Hangi illerde, nerede ücretsiz iftar sofraları kurulacak? (2025 il il ücretsiz iftar çadırları) - 1

2025 Ramazan ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca kişi oruçlarını tutacak ve her akşam iftar sofralarında buluşacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü ‘Sofralarımıza Bereket, Gönüllerimize Merhamet’ temasıyla Ramazan ayı boyunca 25 farklı bölgede iftar verecek. Ücretsiz iftar sofralarının hangi illerde ve nerelerde kurulacağı merak ediliyor. Peki, angi illerde, nerede ücretsiz iftar sofraları kurulacak?

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Ücretsiz iftar sofraları belli oldu: Hangi illerde, nerede ücretsiz iftar sofraları kurulacak? (2025 il il ücretsiz iftar çadırları) - 2

25 FARKLI BÖLGEDE ÜCRETSİZ İFTAR SOFRASI KURULACAK

Ülke çapındaki Vakıflar Bölge Müdürlükleri ile bağlı illerde; şehirlerin merkezi konumunda, ulaşımı kolay, birçoğu büyük camilerin avlularında olmak üzere binlerce vatandaş Vakıflar Genel Müdürlüğü iftar sofralarında buluşacak.

Türkiye’nin 25 farklı bölgesinde faaliyet gösteren Vakıflar Bölge Müdürlükleri, Ramazan ayı boyunca birçok noktada vatandaşlara ücretsiz iftar yemeği sunacak.

Ücretsiz iftar sofraları belli oldu: Hangi illerde, nerede ücretsiz iftar sofraları kurulacak? (2025 il il ücretsiz iftar çadırları) - 3

ÜCRETSİZ İFTAR SOFRASININ KURULACAĞI İLLER

İstanbul 1 ve 2. Bölge, Ankara, Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Samsun, Şanlıurfa, Sivas, Tokat ve Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlükleri’ne bağlı 81 ilde yurt çapında iftar sofrası organizasyonları düzenlenecek.

İftar sofraları, Ramazan’ın 29 günü hizmet verecek.

Ücretsiz iftar sofraları belli oldu: Hangi illerde, nerede ücretsiz iftar sofraları kurulacak? (2025 il il ücretsiz iftar çadırları) - 4

İFTAR SOFRALARI HANGİ İLDE, NERELERDE KURULACAK?

Ücretsiz iftar soflarının il il nerelerde kurulacağı duyurulmaya başladı.

Ankara’da Hacı Bayram-ı Veli mahallesi, Tacettin Dergahı, Etlik Şehir Hastanesi Onkoloji Bahçesi, Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Acil bahçesi ve Hacı Bayram-ı Veli imareti,

İstanbul’da Binbirdirek Sarnıcı, Ümraniye, Üsküdar, Kartal’da,

İzmir’de ise Gaziemir Bizim Bahçe kır düğün salonu, Bayraklı şehir hastanesi Acil Servis bahçesi, Konak Hisar Camii avlusu, Deprem Bölgesinde,

Malatya'da 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi yanı olmak üzere 81 ilde belirlenen noktalarda iftar sofraları kurulacak.

Diğer illerde kurulacak iftar sofraları VGM'nin sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.

Ücretsiz iftar sofraları belli oldu: Hangi illerde, nerede ücretsiz iftar sofraları kurulacak? (2025 il il ücretsiz iftar çadırları) - 5

YURT DIŞINDA KURULACAK ÜCRETSİZ İFTAR SOFRALARI

Bosna Hersek’de, Saraybosna Gazi Hüsrev Bey Medresesi, Doboj Emmaus Rehabilitasyon Merkezi, Srebrenitsa Öğrenci Yurdunda,
Kosova’da, Priştine Erkek Öğrenci Yurdu, Priştine Kız Öğrenci Yurdu, Gilan Alaaddin Medresesi, Prizren Terzi Memiş Bey Medresesinde,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ise Lefkoşe Ebubekir Camii’nde iftar sofraları kurulacak.

Tüm bölge halkının davetli olduğu sofraların yer bilgileri Vakıflar Genel Müdürlüğü sosyal Medya hesaplarından duyurulacak.

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