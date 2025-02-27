Ücretsiz iftar sofraları belli oldu: Hangi illerde, nerede ücretsiz iftar sofraları kurulacak? (2025 il il ücretsiz iftar çadırları)

2025 Ramazan ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca kişi oruçlarını tutacak ve her akşam iftar sofralarında buluşacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü ‘Sofralarımıza Bereket, Gönüllerimize Merhamet’ temasıyla Ramazan ayı boyunca 25 farklı bölgede iftar verecek. Ücretsiz iftar sofralarının hangi illerde ve nerelerde kurulacağı merak ediliyor. Peki, angi illerde, nerede ücretsiz iftar sofraları kurulacak?