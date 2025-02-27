Ücretsiz iftar sofraları belli oldu: Hangi illerde, nerede ücretsiz iftar sofraları kurulacak? (2025 il il ücretsiz iftar çadırları)
Ücretsiz iftar sofralarının nerede kurulacağı, Ramazan ayına sayılı günler kala merak ediliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ücretsiz iftar sofraları 2025 Ramazan boyunca vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde Ramazan ayı boyunca ücretsiz iftar sofraları kurulacak. İhtiyaç sahibi vatandaşlar 1 ay boyunca her gün ücretsiz iftar sofralarıyla oruçlarını açabilecek. Peki, hangi illerde, nerede ücretsiz iftar sofraları kurulacak?
2025 Ramazan ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca kişi oruçlarını tutacak ve her akşam iftar sofralarında buluşacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü ‘Sofralarımıza Bereket, Gönüllerimize Merhamet’ temasıyla Ramazan ayı boyunca 25 farklı bölgede iftar verecek. Ücretsiz iftar sofralarının hangi illerde ve nerelerde kurulacağı merak ediliyor. Peki, angi illerde, nerede ücretsiz iftar sofraları kurulacak?