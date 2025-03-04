Üçüncü cemre düştü mü, ne zaman düşecek? 2025 yılının son cemre düşme tarihi
Üçüncü cemrenin düşeceği tarih belli oldu. Baharın gelişini heyecanla bekleyen vatandaşlar tarafından yılın son cemresinin düşeceği tarihi sorgulamaya başladı. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan birçok kişi, cemre düşmelerini yakından takip ediyor. Cemrelerin düşmesiyle birlikte soğuk hava kırılır ve hava yavaş yavaş ısınmaya başlar. Son cemrenin toprağa düşmesiyle ise baharın gelişi müjdelenir. Peki, üçüncü cemre düştü mü, ne zaman düşecek? İşte 2025 cemre düşme tarihleri.
2025 yılı cemre düşme tarihleri, Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir. Halk arasında Hıdırellez ve Nevruz kutlamaları son cemrenin toprağa düşüşüyle birlikte başlar. İkinci cemrenin 26-27 Şubat'ta suya düşmesiyle birlikte gözler son cemre düşmesinin gerçekleşeği tarihe çevrildi. Peki, üçüncü cemre ne zaman düşecek?