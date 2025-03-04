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Üçüncü cemre düştü mü, ne zaman düşecek? 2025 yılının son cemre düşme tarihi

Üçüncü cemrenin düşeceği tarih belli oldu. Baharın gelişini heyecanla bekleyen vatandaşlar tarafından yılın son cemresinin düşeceği tarihi sorgulamaya başladı. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan birçok kişi, cemre düşmelerini yakından takip ediyor. Cemrelerin düşmesiyle birlikte soğuk hava kırılır ve hava yavaş yavaş ısınmaya başlar. Son cemrenin toprağa düşmesiyle ise baharın gelişi müjdelenir. Peki, üçüncü cemre düştü mü, ne zaman düşecek? İşte 2025 cemre düşme tarihleri.

Üçüncü cemre düştü mü, ne zaman düşecek? 2025 yılının son cemre düşme tarihi - 1

2025 yılı cemre düşme tarihleri, Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir. Halk arasında Hıdırellez ve Nevruz kutlamaları son cemrenin toprağa düşüşüyle birlikte başlar. İkinci cemrenin 26-27 Şubat'ta suya düşmesiyle birlikte gözler son cemre düşmesinin gerçekleşeği tarihe çevrildi. Peki, üçüncü cemre ne zaman düşecek?

TÜRKİYE HABERLERİ

Üçüncü cemre düştü mü, ne zaman düşecek? 2025 yılının son cemre düşme tarihi - 2

ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

2025 cemre düşmesi tarihleri, baharın gelişini heyecanla bekleyen birçok kişi tarafından merak ediliyor.

Halk inanışına göre, ilk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya, ikinci cemre 26-27 Şubat tarihlerinde suya ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.

Üçüncü cemre düştü mü, ne zaman düşecek? 2025 yılının son cemre düşme tarihi - 3

İKİNCİ CEMRE SUYA DÜŞTÜ

19-20 Şubat’ta havaya düşen cemrenin ikincisi 26 Şubat'ta suya düşerken, bu tarihten itibaren suyun ısınması bekleniyor.

Üçüncü cemre düştü mü, ne zaman düşecek? 2025 yılının son cemre düşme tarihi - 4

Cemre düşmesi, İlkbahar’ın başlangıcında yedi gün arayla, ilk olarak havada sonra su ve toprakta oluştuğu düşünülen sıcaklık artışıdır. Arapça olan kelime kor durumunda ateş anlamına gelir.

Halk arasında cemre düşmesi ile birlikte Hıdırellez ve Nevruz kutlamaları başlamaktadır. Cemre düşmesi Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir.

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