Üçüncü cemre ne zaman düşecek? İşte son cemrenin toprağa düşeceği tarih

Cemre düşmesi, İlkbahar’ın başlangıcında yedi gün arayla, ilk olarak havada sonra su ve toprakta oluştuğu düşünülen sıcaklık artışıdır. Arapça olan kelime kor durumunda ateş anlamına gelir.



Halk arasında cemre düşmesi ile birlikte Hıdırellez ve Nevruz kutlamaları başlamaktadır. Cemre düşmesi Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir.