Üçüncü cemre ne zaman düşecek? İşte son cemrenin toprağa düşeceği tarih
Üçüncü cemrenin ne zaman düşeceği, baharın gelişini heyecanla bekleyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan birçok kişi, cemre düşmelerini yakından takip ediyor. Cemrelerin düşmesiyle birlikte soğuk hava kırılır ve hava yavaş yavaş ısınmaya başlar. Son cemrenin toprağa düşmesiyle ise baharın gelişi müjdelenir. Peki, üçüncü ve son cemre ne zaman toprağa düşecek? İşte 2025 cemre düşme tarihleri.
2025 yılı cemre düşme tarihleri, Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir. Halk arasında Hıdırellez ve Nevruz kutlamaları son cemrenin toprağa düşüşüyle birlikte başlar. İkinci cemrenin 26-27 Şubat'ta suya düşmesiyle birlikte gözler son cemre düşmesinin gerçekleşeği tarihe çevrildi. Peki, üçüncü cemre ne zaman düşecek?