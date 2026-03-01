Üçüncü kez yakalandı, rekor ceza yedi! "Yeni cezalardan haberin yok sanırım"

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsünün 116 promil alkollü olduğu, ehliyetinin alkollü araç kullanmaktan 2 yıl geçici iptal edildiği belirlendi.

Otomobil sürücüsüne üçüncü kez alkollü olarak araç kullanmaktan 150 bin TL, ehliyeti alkollü araç kullanmaktan alındığı halde ehliyetsiz araç kullanmaktan 200 bin TL, araç sahibine de 40 bin TL olmak üzere toplam 390 bin TL ceza uygulandı.