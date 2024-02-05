Uçuruma yuvarlanan ATV’nin sürücüsü yaşamını yitirdi
Denizli’deki Bağbaşı Yaylası’nda kontrolden çıkan ATV, 20 metre yüksekten yuvarlandı. Kazada, ATV sürücüsü Okan Meydan yaşamını yitirdi. Meydan’ın kazadan bir süre önce sosyal medyada kazanın gerçekleştiği bölgeyi paylaştığı ortaya çıktı.
Denizli’de ATV sürücüsü Okan Meydan, aracıyla uçurumdan düşerek yaşamını yitirdi.Fotoğrafçılık yapan Okan Meydan, dün arkadaşları ile ATV kullanmak için Bağbaşı Yaylası’na çıktı. Yaylaya ulaştıktan sonra şehir merkezine geri dönen arkadaşları, Meydan’ın gelmemesi üzerine merak edip, aramaya çıktı.