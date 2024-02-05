Uçuruma yuvarlanan ATV’nin sürücüsü yaşamını yitirdi

Denizli’deki Bağbaşı Yaylası’nda kontrolden çıkan ATV, 20 metre yüksekten yuvarlandı. Kazada, ATV sürücüsü Okan Meydan yaşamını yitirdi. Meydan’ın kazadan bir süre önce sosyal medyada kazanın gerçekleştiği bölgeyi paylaştığı ortaya çıktı.

Uçuruma yuvarlanan ATV’nin sürücüsü yaşamını yitirdi - 1

Denizli’de ATV sürücüsü Okan Meydan, aracıyla uçurumdan düşerek yaşamını yitirdi.

Fotoğrafçılık yapan Okan Meydan, dün arkadaşları ile ATV kullanmak için Bağbaşı Yaylası’na çıktı. Yaylaya ulaştıktan sonra şehir merkezine geri dönen arkadaşları, Meydan’ın gelmemesi üzerine merak edip, aramaya çıktı.

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Uçuruma yuvarlanan ATV’nin sürücüsü yaşamını yitirdi - 2

Meydan’ın saat 18.00 sıralarında 20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandığını fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Bölgeye UMKE, İtfaiye, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yayladan inişte ATV’nin kontrolünü kaybeden Meydan’ın uçuruma yuvarlandığı belirlendi.
Uçuruma yuvarlanan ATV’nin sürücüsü yaşamını yitirdi - 3

Cenaze, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Uçuruma yuvarlanan ATV’nin sürücüsü yaşamını yitirdi - 4

KAZA YAPTIĞI BÖLGEDE PAYLAŞIM YAPTI

Öte yandan Meydan’ın kazadan 2 saat önce bulunduğu bölgeyi göstermek için dron ile kendisini ATV üzerinde çekip, sosyal medya hesabında paylaştığı ortaya çıktı.

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