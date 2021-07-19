Ucuz baklavaya kuyruk oluştu

Ucuz baklava haberini alan Eskişehir ve İstanbullular erken saatlerde tatlıcıların önünü tuttu. İstanbul'da bir günde yaklaşık 4-5 ton baklava sattıklarını açıklayan bir işletme sahibinin yanı sıra Eskişehir'deki bir vatandaş her bayram bu kuyruğun oluştuğunu söyledi.

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DHA 19.07.2021 - 17:23

İstanbul ve Eskişehir'de sabahın ilk saatlerinden itibaren 'ucuz baklava' kuyrukları oluştu.

Bahçelievler Şirinevler'de Kurban Bayramı öncesi bir baklavacının piyasaya göre ucuz fiyata sattığı baklavalar nedeniyle yoğunluk oluştu.

Arefe günü sabahın ilk saatleri ile birlikte sıraya giren vatandaşlar tatlıcı dükkanı önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.

KİLOSU 19 LİRA Sıcak havaya rağmen yaklaşık bir saatlik beklemenin ardından dükkanın içine girebilenler, kilosu 19 liradan başlayan baklavalardan satın aldı.

Bazıları sıcaktan daha az etkilenmek için karton parçalarıyla kendilerine gölge yaptı.

Metrelerce uzayan baklava sırası havadan görüntülendi.

Ucuz baklava kuyruğunun diğer bir adresiyse Eskişehir oldu. Tepebaşı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde, kilosu 18 ile 30 liradan satılan baklava, yoğun ilgi gördü.

Bayramlık baklava alabilmek için saat 05.00'te sıraya giren müşterilerinin olduğunu söyleyen işletme müdürü Cem Aldemir, "Bu kuyruk artık geleneksel hale geldi. Sağ olsun Eskişehirliler yoğun ilgi gösteriyorlar" diye konuştu.

Yaklaşık 2 saat sırada beklediğini belirten Ahmet Yılmazdoğan da "Bayramlık baklava almaya geldik. Burada fiyatlar uygun. Kalitesi de güzel. Her bayram böyle kuyruk oluyor. Yaklaşık 2 saattir bekliyorum" dedi.

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