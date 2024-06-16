"Ufak bir kamp" paylaşımından sonra kaza yaptı, hayatını kaybetti
Eskişehir'den eşi Nazlı Turşan (20) ile kamp tatili için motosikletle yolculuk yapan Enes Turşan (28), Burdur'da yaşanan kazada bariyere çarparak hayatını kaybetti. Çiftin sosyal medya hesabından motosikletin fotoğrafıyla "ufak bir kamp" yazısı paylaşımından 2 saat sonra meydana gelen kazada Nazlı Turşan da yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Afyonkarahisar-Burdur kara yolunda meydana geldi. Enes Turşan kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybetti. Bariyere çarparak devrilen motosiklette sürücü ile beraberindeki eşi Nazlı Turşan yaralandı.