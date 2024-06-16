"Ufak bir kamp" paylaşımından sonra kaza yaptı, hayatını kaybetti

İhbarla olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri geldi. Sürücü ile eşi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Enes Turşan, hastanede hayatını kaybetti. Nazlı Turşan'ın durumunun iyi olduğu, tedavisine devam edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.