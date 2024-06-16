"Ufak bir kamp" paylaşımından sonra kaza yaptı, hayatını kaybetti

Eskişehir'den eşi Nazlı Turşan (20) ile kamp tatili için motosikletle yolculuk yapan Enes Turşan (28), Burdur'da yaşanan kazada bariyere çarparak hayatını kaybetti. Çiftin sosyal medya hesabından motosikletin fotoğrafıyla "ufak bir kamp" yazısı paylaşımından 2 saat sonra meydana gelen kazada Nazlı Turşan da yaralandı.

"Ufak bir kamp" paylaşımından sonra kaza yaptı, hayatını kaybetti - 1

Kaza, saat 12.00 sıralarında Afyonkarahisar-Burdur kara yolunda meydana geldi. Enes Turşan kullandığı  motosikletin hakimiyetini kaybetti. Bariyere çarparak devrilen motosiklette sürücü ile beraberindeki eşi Nazlı Turşan yaralandı.

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"Ufak bir kamp" paylaşımından sonra kaza yaptı, hayatını kaybetti - 2

İhbarla olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri geldi. Sürücü ile eşi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Enes Turşan, hastanede hayatını kaybetti. Nazlı Turşan'ın durumunun iyi olduğu, tedavisine devam edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Ufak bir kamp" paylaşımından sonra kaza yaptı, hayatını kaybetti - 3

KAZADAN 2 SAAT ÖNCEKİ PAYLAŞIM

Bayram tatilinde kamp yapmak için oturduğu Eskişehir'den eşi ile motosiklet yolculuğu yapan Enes Turşan'ın, kazadan 2 saat önce sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Turşan'ın, dinlenme tesisinde motosikletinin fotoğrafıyla "Ufak bir kamp" yazısı paylaştığı görüldü. 

"Ufak bir kamp" paylaşımından sonra kaza yaptı, hayatını kaybetti - 4

DERECELERİ VARMIŞ

Kuaförlük yapan Turşan'ın, saç kesimine yönelik ulusal, uluslararası yarışmalarda derece elde ettiği, Türkiye üçüncülüğü ve dünya dördüncülüğü olduğu öğrenildi. Turşan çiftinin 4 yıl önce evlendiği kaydedildi

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