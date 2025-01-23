Üfürükçüden canlı yayında ölüm büyüsü tehdidi! Polis evini basıp gözaltına aldı
Almanya’da kaybolan Emine ve Hülya kardeşleri arayan eşleri, bir televizyon programına katıldı. Kardeşler, Bursa’da kendisine “Mehdi’nin askeriyim.” diyen bir üfürükçünün yanında çıktı. Stüdyoya gelen kardeşler, kadın hakkında itiraflarda bulundu. Kardeşlerin suçladığı Derya Gönül Aytimur isimli üfürükçü, programa bağlanıp akılalmaz iddialarda bulundu. Stüdyodakileri “Ölüm büyüsü” yapmakla tehdit etti. Kendisine gelenleri tedavi adı altında dolandırdığı iddia edilen kadın, “Mehdi'nin kim olduğunu biliyorum. Şu anda saklanıyor.” dedi. Kadın, polis tarafından gözaltına alındı.
Almanya’da çocuklarının rahatsızlığı için Bursa’da bulduğu üfürükçü Derya Gönül Aydın ile bir araya gelen Emine ve Hülya kardeşler, bilet alıp üfürükçü kadının Nilüfer ilçesindeki evine geldi.Kendisinden haber alamayan iki kardeşin eşleri ise Müge Anlı’ya çıktı.