Üfürükçüden canlı yayında ölüm büyüsü tehdidi! Polis evini basıp gözaltına aldı

Almanya’da kaybolan Emine ve Hülya kardeşleri arayan eşleri, bir televizyon programına katıldı. Kardeşler, Bursa’da kendisine “Mehdi’nin askeriyim.” diyen bir üfürükçünün yanında çıktı. Stüdyoya gelen kardeşler, kadın hakkında itiraflarda bulundu. Kardeşlerin suçladığı Derya Gönül Aytimur isimli üfürükçü, programa bağlanıp akılalmaz iddialarda bulundu. Stüdyodakileri “Ölüm büyüsü” yapmakla tehdit etti. Kendisine gelenleri tedavi adı altında dolandırdığı iddia edilen kadın, “Mehdi'nin kim olduğunu biliyorum. Şu anda saklanıyor.” dedi. Kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

Üfürükçüden canlı yayında ölüm büyüsü tehdidi! Polis evini basıp gözaltına aldı - 1

Almanya’da çocuklarının rahatsızlığı için Bursa’da bulduğu üfürükçü Derya Gönül Aydın ile bir araya gelen Emine ve Hülya kardeşler, bilet alıp üfürükçü kadının Nilüfer ilçesindeki evine geldi.

Kendisinden haber alamayan iki kardeşin eşleri ise Müge Anlı’ya çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Üfürükçüden canlı yayında ölüm büyüsü tehdidi! Polis evini basıp gözaltına aldı - 2

Yapılan arama çalışmaları sonrası Emine ve Hülya kardeşlerin üfürükçü Derya Gönül’ün yanında olduğu öğrenildi.

Çocuklarıyla birlikte üfürükçüye giden kadınlar stüdyoya gelerek yanlışlarından döndüklerini açıkladılar.

Üfürükçüden canlı yayında ölüm büyüsü tehdidi! Polis evini basıp gözaltına aldı - 3

 “MEHDİ GELDİ, BURSA’DA”

Programa bağlanan üfürükçü olduğu belirtilen Derya Gönül Aydın ise akılalmaz iddialarda bulundu.

Aydın, “Mehdi geldi, Bursa’da” ve “Hilafet yakındır.” gibi ifadeler kullandı. Aydın, “Mehdi'nin kim olduğunu biliyorum. Şu anda saklanıyor. Hilafet yakındır, demek ki buradan duyuracaktım. Ben hastaları tedavi ediyorum ama büyü yapmıyorum.” diye konuştu.

Aydın, stüdyodakileri ölüm büyüsü yapmakla tehdit etti.

Üfürükçüden canlı yayında ölüm büyüsü tehdidi! Polis evini basıp gözaltına aldı - 4

Konuyu ilişkin harekete Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçti.

Üfürükçüden canlı yayında ölüm büyüsü tehdidi! Polis evini basıp gözaltına aldı - 5

Polis ekiplerince Nilüfer ilçesindeki evinde gözaltına alınan Derya Gönül Aydın, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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