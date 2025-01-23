Üfürükçüden canlı yayında ölüm büyüsü tehdidi! Polis evini basıp gözaltına aldı

“MEHDİ GELDİ, BURSA’DA”

Programa bağlanan üfürükçü olduğu belirtilen Derya Gönül Aydın ise akılalmaz iddialarda bulundu.

Aydın, “Mehdi geldi, Bursa’da” ve “Hilafet yakındır.” gibi ifadeler kullandı. Aydın, “Mehdi'nin kim olduğunu biliyorum. Şu anda saklanıyor. Hilafet yakındır, demek ki buradan duyuracaktım. Ben hastaları tedavi ediyorum ama büyü yapmıyorum.” diye konuştu.

Aydın, stüdyodakileri ölüm büyüsü yapmakla tehdit etti.