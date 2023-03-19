Ugandalı Florence'ın Antakya'da bulduğu mutluluk depremde yok oldu

31'inci yaşını kutladığı doğum gününde patronu Merve Mursaloğlu ile birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaşan Florence, "Benim için yaptığın her şeye çok teşekkür ederim. Hayatımdan ve her zaman hayatta olmaktan zevk alıyorum. Tanrı'nın lütfu sonsuza kadar benimle olsun. Bugün hayatımın en özel gününü kutluyorum. Kendime iyi ki doğdum" ifadelerini kullanmıştı.