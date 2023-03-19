Ugandalı Florence'ın Antakya'da bulduğu mutluluk depremde yok oldu

Ugandalı Babirye Florence (31), kendisine yeni bir hayat kurmak ve geçimini sağlamak için geçen yıl ülkesinden binlerce kilometre uzaktaki Hatay'ın Antakya ilçesine geldi. Türk bir ailenin yanında çocuk bakıcısı olarak iş bulan Florence, kısa zamanda kendine mutlu bir yaşam kurdu. Bir yandan da Uganda'daki ailesine para gönderiyordu. 6 Şubat'taki depremde hayatını kaybetti. Kimsesizler mezarlığına gömüldü. Ancak ailesinin ısrarlı talebi ve Uganda Türkiye Büyükelçiliği'nin girişimleriyle, kadının cenazesi önceki gün ülkesine gönderildi.

Ugandalı Florence'ın Antakya'da bulduğu mutluluk depremde yok oldu - 1

Babirye Florence, Hatay'ın Antakya ilçesinde Haydar ve Merve Mursaloğlu çiftinin 2 buçuk yaşındaki kızları Ada'nın bakıcılığını yapıyordu. Mursaloğlu ailesinin Akevler Mahallesi'nde bulunan Iraz Apartmanı'ndaki dairesinde aileyle birlikte yaşıyordu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ugandalı Florence'ın Antakya'da bulduğu mutluluk depremde yok oldu - 2

Bir yıldır Ada'nın bakıcılığını yapan ve Mursaloğlu çiftinin yanında oldukça mutlu bir hayatı olan Florence, 6 Şubat'taki depreme Mursaloğlu ailesiyle birlikte yakalandı. Yıkılan Iraz Apartmanı'nın enkazından 5 gün sonra Florence'in cansız bedeni çıkarıldı.

Ugandalı Florence'ın Antakya'da bulduğu mutluluk depremde yok oldu - 3

KİMSESİZLER MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

Kimlik tespitinin yapılmasının ardından Ugandalı genç adının cenazesi, 11 Şubat'ta Antakya Narlıca Mevkii'ndeki kimsesizler mezarlığında toprağa verildi. Bu arada Mursaloğlu ailesinin yakınları ise durumu Uganda'nın Türkiye Büyükelçiliği'ne bildirdi.

Ugandalı Florence'ın Antakya'da bulduğu mutluluk depremde yok oldu - 4

Büyükelçilik yetkilileri, Uganda'daki ailesinin talebi üzerine Babirye Florence'nin cenazenin ülkesine gönderilmesi için harekete geçti. Ancak Babirye'nin ailesinin cenazeyi Uganda'ya getirecek parası yoktu. Bunun üzerine Uganda devleti ile Uganda'nın Türkiye Büyükelçiliği devreye girdi.

Ugandalı Florence'ın Antakya'da bulduğu mutluluk depremde yok oldu - 5

BABİRYE FLORENCE'İN CENAZESİ ÜLKESİNE GÖNDERİLDİ

Gerekli yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından Antakya'dan alınan cenaze uçakla İstanbul'a getirildi. İstanbul Havalimanı'nda Uganda Büyükelçisi Nusura Tiperu'nun da katılımıyla düzenlenen törenin ardından da cenaze THY'nin tarifeli seferiyle önceki gün ülkesine gönderildi. Büyükelçi Tiperu, uçağa yüklenmeden önce Babirye'nin tabutu önünde saygı duruşunda bulundu.

Ugandalı Florence'ın Antakya'da bulduğu mutluluk depremde yok oldu - 6

Gözü yaşlı aile ise günlerdir bekledikleri kızlarının cenazesini dün teslim aldı. Babirye Florence'nin cenazesinin, doğup büyüdüğü ve halen ailesinin yaşadığı Lwengo şehrinde toprağa verileceği öğrenildi.

Ugandalı Florence'ın Antakya'da bulduğu mutluluk depremde yok oldu - 7

"HER ZAMAN HAYATTA OLMAKTAN ZEVK ALIYORUM"

Babirye Florence, sosyal medya paylaşımlarında Türkiye'de olmaktan ve Mursaloğlu ailesinin yanında çalışmaktan duyduğu memnuniyeti her fırsatta dile getiriyordu.

Ugandalı Florence'ın Antakya'da bulduğu mutluluk depremde yok oldu - 8

31'inci yaşını kutladığı doğum gününde patronu Merve Mursaloğlu ile birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaşan Florence, "Benim için yaptığın her şeye çok teşekkür ederim. Hayatımdan ve her zaman hayatta olmaktan zevk alıyorum. Tanrı'nın lütfu sonsuza kadar benimle olsun. Bugün hayatımın en özel gününü kutluyorum. Kendime iyi ki doğdum" ifadelerini kullanmıştı.

Ugandalı Florence'ın Antakya'da bulduğu mutluluk depremde yok oldu - 9

Öte yandan Mursaloğlu çifti ve kızları Ada'dan ise günlerdir haber alınamazken, yakınları ise arayışlarına devam ediyor.

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