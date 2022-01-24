Uğur Mumcu, ölümünün 29'uncu yılında anıldı

Gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, ölümünün 29'uncu yılında bombalı suikasta uğradığı Ankara'daki evinin önünde karanfillerle anıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 24.01.2022 - 15:35

Uğur Mumcu, ölümünün 29'uncu yılında anıldı - 1

'da 24 Ocak 1993'te, evinin önündeki otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybeden gazeteci-yazar için Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Yenimahalle Belediyesi ve Çankaya Belediyesi tarafından bir dizi anma etkinliği düzenlendi.

Uğur Mumcu, ölümünün 29'uncu yılında anıldı - 2

Vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren Mumcu'nun evinin bulunduğu sokaktaki Faili Meçhuller Anıtı'nda toplandı. Vatandaşlar, Mumcu'nun hayatını kaybettiği alana karanfil bıraktı ve mum yaktı.

Uğur Mumcu, ölümünün 29'uncu yılında anıldı - 3

Mumcu'yu sevenler yazdıkları şiirleri ve onun fotoğrafları ile eski çok sayıda gazetecinin fotoğrafını da anıta bıraktı. Daha sonra Mumcu için saygı duruşunda bulunuldu.

Uğur Mumcu, ölümünün 29'uncu yılında anıldı - 4

ADD ve Yenimahalle Belediyesinin etkinliği kapsamında Batıkent Metro durağından Uğur Mumcu Parkı'na yürüyüş düzenlendi. Buradaki Uğur Mumcu Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Uğur Mumcu, ölümünün 29'uncu yılında anıldı - 5

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı ile Çankaya Belediyesinin etkinliği öncesinde ise Mumcu'nun adının verildiği sokak, araç trafiğine kapatıldı. 

Uğur Mumcu, ölümünün 29'uncu yılında anıldı - 6

Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren evin önündeki Faili Meçhuller Anıtı ile Mumcu'nun hayatını kaybettiği yere karanfiller bırakmaya başladı.

Uğur Mumcu, ölümünün 29'uncu yılında anıldı - 7

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediyesi Başkanı Alper Taşdelen ve CHP milletvekilleri ve üyelerinden oluşan heyet de Mumcu’nun ailesini evinde ziyaret etti.

Uğur Mumcu, ölümünün 29'uncu yılında anıldı - 8

KILIÇDAROĞLU: HİÇ KİMSE UNUTMASIN

Kılıçdaroğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Acısı hala yüreğimizde. Acısı dinmedi, dinmeyecek. Gerçekleri yazmanın zor olduğunu biliyorum. Hele bugünkü koşullarda gerçekleri yazmak son derece zor. Zor olduğunu, baskıların olduğunu biliyorum. Ama hiç kimse Uğur Mumcu’yu unutmasın. Gerçekleri araştırma uğruna hayatını rahatlıkla feda edebilecek bir yiğitti o. O yiğidi her zaman her yerde her ortamda saygıyla anacağız."

Uğur Mumcu, ölümünün 29'uncu yılında anıldı - 9
Uğur Mumcu, ölümünün 29'uncu yılında anıldı - 10
Uğur Mumcu, ölümünün 29'uncu yılında anıldı - 11
Uğur Mumcu, ölümünün 29'uncu yılında anıldı - 12
Uğur Mumcu, ölümünün 29'uncu yılında anıldı - 13
Uğur Mumcu, ölümünün 29'uncu yılında anıldı - 14
Uğur Mumcu, ölümünün 29'uncu yılında anıldı - 15

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