Uğur Mumcu, ölümünün 29'uncu yılında anıldı

KILIÇDAROĞLU: HİÇ KİMSE UNUTMASIN

Kılıçdaroğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Acısı hala yüreğimizde. Acısı dinmedi, dinmeyecek. Gerçekleri yazmanın zor olduğunu biliyorum. Hele bugünkü koşullarda gerçekleri yazmak son derece zor. Zor olduğunu, baskıların olduğunu biliyorum. Ama hiç kimse Uğur Mumcu’yu unutmasın. Gerçekleri araştırma uğruna hayatını rahatlıkla feda edebilecek bir yiğitti o. O yiğidi her zaman her yerde her ortamda saygıyla anacağız."