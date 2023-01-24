Uğur Mumcu ölümünün 30'uncu yılında mezarı başında anıldı

Gazeteci Uğur Mumcu katledilişinin 30. yıldönümünde törenle anıldı. Mumcu için adını taşıyan sokakta tören düzenlendi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı törende CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da vardı.

Uğur Mumcu ölümünün 30'uncu yılında mezarı başında anıldı - 1

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 30'uncu yılında, bombalı saldırıya uğradığı evinin önünde ve mezarının başında anıldı.

Uğur Mumcu ölümünün 30'uncu yılında mezarı başında anıldı - 2

Anma törenine Mumcu ailesinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve CHP'li bazı milletvekillerinin de arasında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Uğur Mumcu ölümünün 30'uncu yılında mezarı başında anıldı - 3

Kılıçdaroğlu, tören öncesinde Mumcu'nun evinde eşi Güldal, kızı Özge ve oğlu Özgür Mumcu ile görüştü.

Uğur Mumcu ölümünün 30'uncu yılında mezarı başında anıldı - 4

Görüşmenin ardından Mumcu ailesi ve Kılıçdaroğlu, Faili Meçhuller Anıtı'na ve Mumcu'nun hayatını kaybettiği alana karanfiller bıraktı, mum yaktı.

Uğur Mumcu ölümünün 30'uncu yılında mezarı başında anıldı - 5

Anma töreninde alandakilerle Mumcu'nun hayatını kaybettiği yerde şarkılar seslendirildi.

Uğur Mumcu ölümünün 30'uncu yılında mezarı başında anıldı - 6
Uğur Mumcu ölümünün 30'uncu yılında mezarı başında anıldı - 7
Uğur Mumcu ölümünün 30'uncu yılında mezarı başında anıldı - 8
Uğur Mumcu ölümünün 30'uncu yılında mezarı başında anıldı - 9
Uğur Mumcu ölümünün 30'uncu yılında mezarı başında anıldı - 10
Uğur Mumcu ölümünün 30'uncu yılında mezarı başında anıldı - 11

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