Uğur Mumcu ölümünün 30'uncu yılında mezarı başında anıldı

Anma törenine Mumcu ailesinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve CHP'li bazı milletvekillerinin de arasında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.