Uğur Mumcu suikastının 33. yılı
24.01.2026 16:22
İHA
Araştırmacı gazeteci, yazar Uğur Mumcu, suikastla ölümünün 33. yılında törenle anıldı. Ailesi, siyasiler ve sevenleri Mumcu'nun arabasına yerleştirilen bombanın patladığı o noktada buluştu.
Araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu ölümünün 33. yılında suikaste uğradığı noktada törenle anıldı.
Bu yıl da saat 12.15’te ailesi, siyasiler, sevenleri, arabasına yerleştirilen bombanın patladığı o noktada buluştu.
Törene katılanlar arasında Mumcu ailesiyle birlikte, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve Dilek İmamoğlu da vardı.
Törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, "33 yıllık bitmeyen bir acının, yüreğimizde sönmeyen bir ateşin yıl dönümündeyiz. Uğur Mumcu'nun katledildiği yerde, katledildiği sokakta onun hatırası önünde bir kez daha eğilerek ve yüreğimizde hiç sönmeyen o bir mumun acısını hissederek kendisini bir kez daha andık. Aynı tarih aynı zamanda Gaffar Okkan'ın ölüm yıldönümüdür. Aynı zamanda İsmail Cem'in ölüm yıldönümüdür. Her üçüne de Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.
Özel, Uğur Mumcu'ya düzenlenen suikastın siyasi tarihin en karanlık sayfalarından biri olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Bir kısmı aralanır gibi olmuş ama dönemin bakanlarının tabiriyle ‘Bir tuğla çekersek bütün duvar yıkılır' demişlerdir. O çekilmeyen tuğlalardan halen daha karşımızda bir duvar örülüdür. Maalesef bu iktidar döneminde de bu tuğlaları sökmeye kimse niyetlenmediği gibi yeni yeni duvarlar ördüler. Bu duvarların hepsini yıkmaya, o tuğlaların hepsini tuzla buz etmeye ve Uğur Mumcu'nun bir gün aziz hatırasının önüne hem geçmişteki bütün karanlık olaylar, hem de bundan sonra bu tür karanlık olayların, bu tip kara düzenlerin devam etmediği bir iktidar gününde burada olmayı ümit ediyoruz. Onun için de var gücümüzde çalışmaya devam ediyoruz."
DAVA 7 YIL SONRA AÇILDI
Uğur Mumcu 24 Ocak 1993 yılında arabasına yerleştirilen C-4 tipi patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Mumcu suikastı davası olaydan 7 yıl sonra açıldı.
Davada, Mumcu’nun aracına konan bombanın Ferhan Özmen tarafından hazırlandığı, Necdet Yüksel’in gözcülüğünde Oğuz Demir tarafından yerleştirildiği belirtildi.
Yargılama sonunda ceza alanlar oldu ancak cinayetin ardındaki sır tam olarak aydınlatılamadı.
Anayasa Mahkemesi, "yargılanma haklarının ihlal edilmesi" kararı verince 6 sanık hakkında yeniden yargılama başladı. Suikastın kilit ismi olarak bilinen ve bombayı araca yerleştirdiği öne sürülen Oğuz Demir'in dosyası ayrıldı.
33 yıldır firari olan Demir'in Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması sürüyor.