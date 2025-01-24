Uğur Mumcu suikastının üzerinden 32 yıl geçti: Sır perdesi hala aralanmadı
Araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu’nun bombalı suikastla katledilmesinin üzerinden 32 yıl geçti. Mumcu bugün öldürüldüğü Ankara’da düzenlenen törenle anıldı. Aradan geçen yıllara karşın Uğur Mumcu suikastına ilişkin birçok soru işareti yanıt bekliyor. Mumcu, katledilmesinden kısa bir süre önce kaleme aldığı “Dipsiz Kuyu” başlıklı yazısında, "Orta Doğu, emperyalizmin kol gezdiği, terör örgütleri ile çeşitli istihbarat örgütlerinin kanlı ve kirli oyunlar oynadığı karanlık dipsiz bir kuyudur. Bu karanlık ve dipsiz kuyuda cinayetler birbirini izler. Kim, kimi, neden öldürüyor? Bu soruların yanıtlarını anında bulmanın olanağı yoktur. Olaylar yıllar sonra aydınlanır. O da bir kısmı!” ifadelerini kullanmıştı.
Araştırmacı gazeteciliğin Türkiye’deki sembol isimlerinden Uğur Mumcu, 32 yıl önce bugün düzenlenen bombalı saldırıyla öldürüldü.