Uğur Mumcu suikastının üzerinden 32 yıl geçti: Sır perdesi hala aralanmadı

Sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulunan CHP Genel Başkanı Özel, “Bir hukukçu ve bir gazeteci olarak o gün ne yazdıysa bugün hepsinin doğru olduğu, haklı olduğu ve o gün alınmayan tedbirlerin bugün yaşananları birer birer bize yaşattığını hepimiz okuyoruz, görüyoruz, bizzat yaşıyoruz.” dedi.

Ardından Mehmet Ağar'ın Uğur Mumcu davasında tanık olarak dinlenmesi kararını değerlendiren Özel, şunları söyledi:

“Bugün tarihi bir fırsat elde var. Ailenin de beklentisi bu yönde. Mahkeme nihayet başvuru üzerine Sayın Ağar'ın dinlenmesine karar verdi. Sayın Ağar'ın gelip bildiği her şeyi anlatması tarihi bir sorumluluğudur. Bu çağrıya biz de katılıyoruz. Söylediği söz çok anlamlı, çok gizemli ve bir o kadar aydınlatılmaya muhtaçtır. Ümit ediyorum o tuğlanın çekildiği, derin devletin altında kaldığı, bir daha da bu ülkede demokrasi dışında hiçbir gücün egemen olamadığı bir Türkiye'yi gelecekte hep birlikte inşa edebiliriz.”