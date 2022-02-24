Ukrayna Başkonsolosluğu'nda hareketlilik

Rusya, Ukrayna'ya askeri operasyon başlattı. İstanbul Bakırköy'deki Ukrayna Başkonsolosluğu'nda Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kişilerce hareketlilik yaşanıyor. Tedirgin olduklarını belirten Ukraynalılar, ailelerini Türkiye'ye getirmek istediklerini söyledi.

Haberler - DHA 24.02.2022 - 12:53

Ukrayna Başkonsolosluğu'nda hareketlilik - 1

'nın 'ya askeri operasyon düzenlemesiyle 'de bulunan Ukraynalıların tedirginliği arttı.

Ukrayna Başkonsolosluğu'nda hareketlilik - 2

'de bulunan Ukraynalılar, Bakırköy'deki başkonsolosluğa giderek gelişmeleri takip ediyor.

Ukrayna Başkonsolosluğu'nda hareketlilik - 3

Ailelerinin korku içinde olduğunu söyleyen Ukraynalılar, onları 'ye getirmek istediklerini söyledi.

Ukrayna Başkonsolosluğu'nda hareketlilik - 4

"AİLEMİ ORADAN ALMAYA ÇALIŞIYORUM"

Ailesini Ukrayna'dan 'ye getirmek istediğini söyleyen Elena İleri, çok korktuğunu belirterek ''Biz 8 yıl önce tankları gördük, o korkuyu biliyoruz. Şu an kapılar kapalı. İnsanlar bu geceyi bodrumda geçirdiler. Herkes korkuyor çünkü sivillere de saldırabilirler. Ailemi oradan almaya çalışıyorum ama nasıl getireceğimi bilmiyorum" dedi.

Ukrayna Başkonsolosluğu'nda hareketlilik - 5

''AKRABALARIMIZLA KONUŞTUK, ZOR DURUMDALAR''

Liyudmlya Saatçioğlu ise çocukları için endişe ettiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Herkes perişan. Çocuklarımızı oradan çıkartmak istiyoruz ama nasıl çıkartacağımızı bilmiyoruz. Çocuklar sabah patlama sesi duymuşlar.

Ukrayna Başkonsolosluğu'nda hareketlilik - 6

Çocuklarımıza, 'evde oturun' diye mesaj gelmiş. Evden çıkamıyorlar. Akrabalarımızla konuştuk, zor durumdalar.''

Ukrayna Başkonsolosluğu'nda hareketlilik - 7
Ukrayna Başkonsolosluğu'nda hareketlilik - 8

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