Ukrayna üzerinden yola çıktı, İstanbul'da kuvvetli kar yağışı alarmı. Meteoroloji ve AKOM kritik saati açıkladı

Yağışların Marmara’nın güney ve doğusu, Ege (İzmir ve Manisa hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Amasya, Samsun ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olacağını bildiren MGM, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini açıkladı.