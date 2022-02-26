Ukrayna'dan 2.5 günde Türkiye'ye ulaştılar

Rusya'nın düzenlediği askeri harekatın ardından Ukrayna'da yaşayanlar, Dışişleri Bakanlığı'nın organizasyonu ve kendi imkanlarıyla Türkiye'ye ulaşmaya başladı. Odessa'da öğrenim gören 7 Türk genci 60 saat süren zolu yolculuğun ardından Türkiye'ye ulaştı.

Haberler - DHA 26.02.2022 - 16:55 | Son Güncelleme : 26.02.2022 - 18:02

Ukrayna'dan 2.5 günde Türkiye'ye ulaştılar - 1

'nın harekat düzenlediği 'da mahsur kalanların tahliyesi için Dışişleri Bakanlığı, dün akşam tahliye çalışması başlattı.

Ukrayna'dan 2.5 günde Türkiye'ye ulaştılar - 2

Bazı Türk vatandaşları ise kendi imkanlarıyla yurda dönmeye çalışıyor.

Ukrayna'dan 2.5 günde Türkiye'ye ulaştılar - 3

Ukrayna'nın Odessa kentinde öğrenim gören 7 Türk genci Kırklareli'nin 'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'ndan 'ye giriş yaptı.

Ukrayna'dan 2.5 günde Türkiye'ye ulaştılar - 4

Rusya'nın harekatının ardından büyük korku yaşadıklarını söyleyen öğrencilerden Sedat Kılıç, "İnsanlarda gözyaşı, hüzün var. Cumhuriyeti vatandaşı olarak ne kadar burada da olsak ruhen onlarla yaşıyoruz.  Türkiye'ye giren Ukraynalı vatandaşlarının yüzleri gülüyor. Ukrayna'ya sahip çıktığı için ülkeme çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Ukrayna'dan 2.5 günde Türkiye'ye ulaştılar - 5

Odessa'da yaşadıklarını ve üniversite eğitimi aldıklarını söyleyen İlayda Basmaz ise "Perşembe sabahı saat 05.00 gibi bomba patladı zaten çok korktuk. Her yer sallandı. Allah'tan aracımız vardı. Hemen Moldova'ya geçtik daha sonra Romanya'ya geçecektik fakat Romanya bizi almadı. Tekrardan Moldova'ya dönerek bir gece konaklamak zorunda kaldık" dedi.

Ukrayna'dan 2.5 günde Türkiye'ye ulaştılar - 6

Bu sırada Moldova'daki büyükelçiliğe ulaşamadıklarını ve not bıraktıklarını söyleyen Basmaz, "Ertesi gün arandık, otel bulduk kaldık. Daha sonra vize işlemleri için Moldova'da 5-6 saat vize çıkmasını bekledik. Vize çıkarttıracaktık ve Romanya'nın sınırlarını açtığını öğrendik. Tekrardan Romanya sınırına geçtik. Bulgaristan'dan buraya geldik. 60 saattir yoldayız" diye konuştu.

Ukrayna'dan 2.5 günde Türkiye'ye ulaştılar - 7
Ukrayna'dan 2.5 günde Türkiye'ye ulaştılar - 8

Arkadaşlarının Odessa kentinde kaldığını anlatan Basmaz, "Tahliye edilmeyi bekliyorlar hala. Ukrayna'da şu an yapacak bir şey yok. Evlerinin otoparklarına, sığınaklara iniyorlar çünkü bombalar hala devam ediyor" dedi.

Yağmalamaların da başladığı söyleyen Bazmaz, "Birkaç arkadaşımızın kapısı çalınmış, biber gazıyla onları bayıltıp evlerini yağmalıyorlarmış. Evimiz orada kaldı, eşyalarımız, her şeyimiz; okullarımız ne olacak, bilmiyoruz. Halen yollarda olan insanlar var" diye konuştu. 

Ukrayna'dan 2.5 günde Türkiye'ye ulaştılar - 9

"KUYRUKLAR 30 KİLOMETREYİ BULUYOR"

Ukrayna'dan 2.5 günde Türkiye'ye ulaştılar - 10

Ukrayna asıllı Yulia Kahnici de 2 çocuğuyla Odessa kenti yakınlarında kasabadan arkadaşlarıyla minibüsle yola çıkıp Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan giriş yapanlar arasında.

Ukrayna'dan 2.5 günde Türkiye'ye ulaştılar - 11

Ukrayna'da durumun kötü olduğunu anlatan Yulia Kahnici, "Bulunduğumuz bölge tehlike altındaydı, sürekli bomba sesleri geliyordu. Savaştan kaçtım, çocuklarımla İstanbul'daki eşimin yanına gidiyorum" diye konuştu.

Ukrayna'dan 2.5 günde Türkiye'ye ulaştılar - 12

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de iş yeri bulunan iş insanı Burhan Kaya da Moldova üzerinden 'ye geldi. Sınırların çok yoğun olduğunu ve 30 kilometreye varan kuyruklar olduğunu belirten Kaya, "Yaklaşık 2 aydır Kiev'deydik. Daha olaylar bizim bölgemize sıçramadan oradan ayrılmayı başardık. Dışişleri Bakanlığı'mız bizlerle çok ilgilendi ve daha sonra tahliyeler başladı" dedi.

Ukrayna'dan 2.5 günde Türkiye'ye ulaştılar - 13
Ukrayna'dan 2.5 günde Türkiye'ye ulaştılar - 14
Ukrayna'dan 2.5 günde Türkiye'ye ulaştılar - 15
Ukrayna'dan 2.5 günde Türkiye'ye ulaştılar - 16

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