Ukrayna'dan 2.5 günde Türkiye'ye ulaştılar

Haberler - DHA 26.02.2022 - 16:55 | Son Güncelleme : 26.02.2022 - 18:02
Bazı Türk vatandaşları ise kendi imkanlarıyla yurda dönmeye çalışıyor.
Ukrayna'nın Odessa kentinde öğrenim gören 7 Türk genci Kırklareli'nin Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.
Rusya'nın harekatının ardından büyük korku yaşadıklarını söyleyen öğrencilerden Sedat Kılıç, "İnsanlarda gözyaşı, hüzün var. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ne kadar burada da olsak ruhen onlarla yaşıyoruz. Türkiye'ye giren Ukraynalı vatandaşlarının yüzleri gülüyor. Ukrayna'ya sahip çıktığı için ülkeme çok teşekkür ederim" diye konuştu.
Odessa'da yaşadıklarını ve üniversite eğitimi aldıklarını söyleyen İlayda Basmaz ise "Perşembe sabahı saat 05.00 gibi bomba patladı zaten çok korktuk. Her yer sallandı. Allah'tan aracımız vardı. Hemen Moldova'ya geçtik daha sonra Romanya'ya geçecektik fakat Romanya bizi almadı. Tekrardan Moldova'ya dönerek bir gece konaklamak zorunda kaldık" dedi.
Bu sırada Moldova'daki büyükelçiliğe ulaşamadıklarını ve not bıraktıklarını söyleyen Basmaz, "Ertesi gün arandık, otel bulduk kaldık. Daha sonra vize işlemleri için Moldova'da 5-6 saat vize çıkmasını bekledik. Vize çıkarttıracaktık ve Romanya'nın sınırlarını açtığını öğrendik. Tekrardan Romanya sınırına geçtik. Bulgaristan'dan buraya geldik. 60 saattir yoldayız" diye konuştu.
Arkadaşlarının Odessa kentinde kaldığını anlatan Basmaz, "Tahliye edilmeyi bekliyorlar hala. Ukrayna'da şu an yapacak bir şey yok. Evlerinin otoparklarına, sığınaklara iniyorlar çünkü bombalar hala devam ediyor" dedi.
Yağmalamaların da başladığı söyleyen Bazmaz, "Birkaç arkadaşımızın kapısı çalınmış, biber gazıyla onları bayıltıp evlerini yağmalıyorlarmış. Evimiz orada kaldı, eşyalarımız, her şeyimiz; okullarımız ne olacak, bilmiyoruz. Halen yollarda olan insanlar var" diye konuştu.
Ukrayna asıllı Yulia Kahnici de 2 çocuğuyla Odessa kenti yakınlarında kasabadan arkadaşlarıyla minibüsle yola çıkıp Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan giriş yapanlar arasında.
Ukrayna'da durumun kötü olduğunu anlatan Yulia Kahnici, "Bulunduğumuz bölge tehlike altındaydı, sürekli bomba sesleri geliyordu. Savaştan kaçtım, çocuklarımla İstanbul'daki eşimin yanına gidiyorum" diye konuştu.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de iş yeri bulunan iş insanı Burhan Kaya da Moldova üzerinden Türkiye'ye geldi. Sınırların çok yoğun olduğunu ve 30 kilometreye varan kuyruklar olduğunu belirten Kaya, "Yaklaşık 2 aydır Kiev'deydik. Daha olaylar bizim bölgemize sıçramadan oradan ayrılmayı başardık. Dışişleri Bakanlığı'mız bizlerle çok ilgilendi ve daha sonra tahliyeler başladı" dedi.