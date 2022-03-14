Ukrayna'dan Çatalca'ya komşularını da getirdi

"BİR ANDA SAVAŞ BAŞLADI"

Hayatı boyunca ilk defa böyle bir korku yaşadığını söyleyen Mariya Kramerenko, "Uyuyorduk ve bir anda savaş başladı, bombalar patladı. Sığınakların içi çok soğuktu, çatışmalar olduğunda sığınaklara kaçıyorduk. Soğuktan evimize çıktığımızda da koridorların arasında kalıyorduk. Türkiye'de bize her türlü imkanı sağladılar. Büyük annem ve büyük babam orada kaldı, onlar için çok endişeliyim. Ülkemi, şehrimi bırakıp geldim. Çok ağır bir durum" diye konuştu.