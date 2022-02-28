Ukrayna'dan tahliye edilen 55 kişi daha Türkiye'de

"SAVAŞIN BAŞLAMASINI KİMSE BEKLEMİYORDU"

Kiev'de ABD firmasında yönetici olarak çalışan Özgür Sırma ise "Açıkçası savaşın çıkacağını beklemiyorduk. Özellikle salı günü Putin'in açıklamasından sonra ne Ukraynalılar ne bizler ne de hiç kimse beklemiyordu. Sağ olsun büyükelçimiz, çok yardımcı oldu ve hemen otobüsle tahliye olduk" diye konuştu.