Ukrayna’dan tahliye edilen ilk kafile, Türkiye yolunda

Rusya’nın askeri harekat düzenlediği Ukrayna’da mahsur kalan Türklerin, kara yolu ile Türkiye’ye getirilmelerine dün akşam başlandı. Kiev’den 3 otobüsle yola çıkan ilk 120 kişilik kafile, Romanya sınırına ulaştı.

Haberler - DHA 26.02.2022 - 10:30 | Son Güncelleme : 26.02.2022 - 10:32

Ukrayna’dan tahliye edilen ilk kafile, Türkiye yolunda - 1

’nın harekat düzenlediği ’da yaşayan Türklerin tahliyesi, dün akşam saatlerinde kara yoluyla başlatıldı.

Ukrayna’dan tahliye edilen ilk kafile, Türkiye yolunda - 2

Dışişleri Bakanlığı ile ’nin Kiev Büyükelçiliği’nin irtibat kurduğu Türklerden 120 kişi, kiralanan 3 otobüsle Kiev’den Türkiye’ye gelmek üzere yola çıktı.

Ukrayna’dan tahliye edilen ilk kafile, Türkiye yolunda - 3

Kiev’de çalışan ve ilk kafile ile ’ye dönen Burak Tanış, elçiliğin sağladığı 2 otobüsle ülkeden ayrıldıklarını, yolda ise 3 otobüs olduklarını söyledi.

Ukrayna’dan tahliye edilen ilk kafile, Türkiye yolunda - 4

Kiev’den çıkana kadar kendilerine Ukrayna polisinin eşlik ettiğini ve güvenli bölgelerden geçirildiklerini belirten Tanış, şunları söyledi:

Ukrayna’dan tahliye edilen ilk kafile, Türkiye yolunda - 5

“Yollarda çok yoğunluk bulunuyor. Trafik çok karışıktı ve o yüzden çok yavaş gidiyoruz. Büyükelçiliğimizle sürekli temas halindeyiz, onlar bize çok destek verdi. Romanya sınırına yaklaştık.

Ukrayna’dan tahliye edilen ilk kafile, Türkiye yolunda - 6

Romanya ve Bulgaristan üzerinden ’ye dönüyoruz. Şu anda keyfimiz yerinde, mutluyuz; umarım sağ salim Türkiye topraklarına varacağız”

Ukrayna’dan tahliye edilen ilk kafile, Türkiye yolunda - 7

Öte yandan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da Ukrayna'dan tahliye olan Türk vatandaşlarına sınır kapılarında uygulanacak güncel prosedürleri paylaştı.


Ukrayna’dan tahliye edilen ilk kafile, Türkiye yolunda - 8

Buna göre tahliye olan Türk vatandaşları, Polonya ve Moldova sınır kapısından pasaport veya kimlik kartıyla giriş yapabilecek, vatandaşlardan PCR testi, aşı sertifikası ve vize istenmeyecek.

Romanya ve Bulgaristan sınır kapısını kullanacak vatandaşlar pasaport ile giriş yapabilecek ve vatandaşlardan PCR testi, aşı sertifikası ve vize istenmeyecek.

Ukrayna’dan tahliye edilen ilk kafile, Türkiye yolunda - 9

Macaristan sınır kapısını kullanacak vatandaşlar ise pasaportla geçiş yapabilecek ve aşı sertifikası olmayan vatandaşlar PCR testi yaptıracak. Vatandaşlar sınır kapısından vizesiz geçebilecek.

Slovakya sınır kapısından geçecek olan vatandaşlar da pasaport veya bireysel değerlendirmeye göre kimlik kartıyla geçebilecek, vatandaşlardan PCR testi, aşı sertifikası ve vize istenmeyecek.

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