Ukrayna'dan tahliye edilen ilk kafile Türkiye'de

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Dışişleri Bakanlığı organizasyonuyla ülkeden kara yoluyla tahliye edilen Türk vatandaşlarının bulunduğu ilk kafile, Türkiye'ye giriş yaptı.

Haberler - Anadolu Ajansı 27.02.2022 - 11:02 | Son Güncelleme : 27.02.2022 - 11:15

Ukrayna'dan tahliye edilen ilk kafile Türkiye'de - 1

Dışişleri Bakanlığı'nın hava sahasının kapalı olması nedeniyle kara yoluyla tahliye planı kapsamında önceki gün yola çıkan otobüsler Romanya ve Bulgaristan'ı geçerek 'ye ulaşmaya başladı.

Ukrayna'dan tahliye edilen ilk kafile Türkiye'de - 2

Sınır kapılarındaki yoğunluklara bağlı olarak uzun süren yolculuğun ardından Ukrayna'nın Odesa kentinden tahliye edilen Türk vatandaşlarını taşıyan ilk otobüs, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptı.

Ukrayna'dan tahliye edilen ilk kafile Türkiye'de - 3

İşlemleri için otobüslerden inen vatandaşların sevinçleri gözlerinden okundu.

Ukrayna'dan tahliye edilen ilk kafile Türkiye'de - 4

Türk gümrüğünde işlemleri tamamlanan vatandaşlar aynı otobüslerle İstanbul'a doğru yola çıkacak.

Ukrayna'dan tahliye edilen ilk kafile Türkiye'de - 5

Kafiledeki 5 otobüsün de Bulgaristan sınırındaki işlemlerin tamamlanması sonrası peyderpey giriş yapması bekleniyor.

Ukrayna'dan tahliye edilen ilk kafile Türkiye'de - 6
Ukrayna'dan tahliye edilen ilk kafile Türkiye'de - 7
Ukrayna'dan tahliye edilen ilk kafile Türkiye'de - 8

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