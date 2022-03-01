Ukrayna'dan tahliye edilenlerin Türkiye'ye girişleri sürüyor: Peş peşe atılan bombalarla uyandık

Odessa'dan gelen Galip Şahin ise Ukrayna'da çok kötü olaylar yaşandığını ifade etti.

Gece yarısı peş peşe atılan bombaların sesleriyle uyandığını anlatan Şahin, "Tabii bu bizi çok etkiledi. Bu olaylardan sonra Konsolosluğumuz bizi çok uyardı ve bilgilendirdi. Bize çok yardımcı oldular sağ olsunlar" dedi.