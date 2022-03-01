Ukrayna'dan tahliye edilenlerin Türkiye'ye girişleri sürüyor: Peş peşe atılan bombalarla uyandık

Haberler - NTV - Anadolu Ajansı 01.03.2022 - 05:52
Dışişleri Bakanlığı'nın Ukrayna'dan tahliye planı kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.
Ardı ardına yola çıkan otobüsler, Türk vatandaşlarını Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye ulaştırıyor.
Dün akşam saatlerinden itibaren yeni kafileler geldi. Kafileler; Edirne'deki Hamzabeyli ve Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptı.
Pasaport işlemleri tamamlanan vatandaşlara Kızılay tarafından yiyecek dağıtıldı.
Ukrayna'da çalışan Seyit Çıta, gazetecilere yaptığı açıklamada, Harkov şehrinden geldiklerini söyledi.
Yaşadıkları şehre bombalar düşmesinin ardından yola çıktığını belirten Çıta, "Bombalar düştüğü anda oradan çıkmasaydık bir daha çıkma şansımız olmazdı. Bu olay üzerine şirketimizin patronu kendi araçlarıyla bizi Moldova'ya kadar getirdi. Moldova sınırından otobüsle geldik" dedi.
Odessa'dan gelen Galip Şahin ise Ukrayna'da çok kötü olaylar yaşandığını ifade etti.
Gece yarısı peş peşe atılan bombaların sesleriyle uyandığını anlatan Şahin, "Tabii bu bizi çok etkiledi. Bu olaylardan sonra Konsolosluğumuz bizi çok uyardı ve bilgilendirdi. Bize çok yardımcı oldular sağ olsunlar" dedi.
Türk öğrencilerle Ukrayna'dan gelen İran uyruklu üniversite öğrencisi Tara Halili ise Harkov şehrinde yaşadıklarını ve son 5 gündür çatışmaların arttığını belirtti.
Ev arkadaşının Türk olduğunu dile getiren Halili, şunları kaydetti:
"Her taraftan çatışma sesleri geliyordu. Çok korkuyorduk. Metroya gidiyorduk orada yer yoktu. Çok sayıda olay yaşandı. Şehirden çıkamıyorduk, 'Rus askerleri, Ukrayna askerlerinin kıyafetini giyerek insanları dövüyorlar ve arabaları tutuyorlar' diye duyduk. Bu da oldu. Biz çok korktuk. 72 saattir ne uyuduk ne yemek yedik."
Ukrayna'dan tahliye edilenlerin bazıları Romanya'dan uçakla İstanbul'a getirildi.