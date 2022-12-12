Ukraynalı modelin balkondan düşerek ölümü davasında karar açıklandı

Sancaktepe'de Ukraynalı model Anzhelika Srabiants'ın balkondan düşerek ölümüne ilişkin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan sanığın beraatine karar verildi.

Ukraynalı modelin balkondan düşerek ölümü davasında karar açıklandı - 1

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Burak Ercan ve avukatı katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile müşteki avukatının da hazır bulunduğu duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Ercan'ın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delilin bulunmaması nedeniyle beraatine karar verilmesini talep etti.

Ukraynalı modelin balkondan düşerek ölümü davasında karar açıklandı - 2

Söz alan sanık Burak Ercan da mütalaaya katıldığını belirterek, balkonda asılı olarak görünce tutup çekmeye çalıştığı maktulün elinden kayarak düştüğünü ifade etti.

Ukraynalı modelin balkondan düşerek ölümü davasında karar açıklandı - 3

Sanık avukatı Çağrı Çetin ise müvekkilinin 18 aydır tutuklu olduğunu anlatarak, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Ukraynalı modelin balkondan düşerek ölümü davasında karar açıklandı - 4

BERAATİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti sanığın "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarını işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil bulunmaması nedeniyle her iki suçtan beraatine karar verdi.

Mahkeme heyeti ayrıca, sanığın hükümle birlikte tahliyesine hükmetti.

Ukraynalı modelin balkondan düşerek ölümü davasında karar açıklandı - 5

İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ukraynalı model Anzhelika Srabiants'ın erkek arkadaşı olan sanık Burak Ercan'ın evinin balkonundan düşerek hayatını kaybettiği belirtilmişti.

İddianamede, sanık Ercan'ın "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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