Ukraynalı modelin balkondan düşerek ölümü davasında karar açıklandı

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Burak Ercan ve avukatı katıldı.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile müşteki avukatının da hazır bulunduğu duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Ercan'ın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delilin bulunmaması nedeniyle beraatine karar verilmesini talep etti.