Ukrayna'ya ve Rusya’ya gidecek TIR şoförlerinin sınır kapısında bekleyişi sürüyor

TIR şoförü Mehmet Ulaş, yükünü Rusya'ya götüreceğini ama can güvenliği olmadığı için ve bazı gümrüklerde işlem yapılmadığı için gidemediklerini söyledi.

Yeni güzergah için haber beklediğini söyleyen Ulaş, "Biz şu an iyiyiz ama arkadaşlarımız sıkıntıdalar. Allah yardımcıları olsun" dedi.