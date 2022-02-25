Ukrayna'ya ve Rusya’ya gidecek TIR şoförlerinin sınır kapısında bekleyişi sürüyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sebebiyle Ukrayna'nın birçok sınır kapısında işlem yapılmıyor. TIR şoförleri'nin Kapıkule Sınır Kapısı'nda bekleyişlerini sürdürüyor.

Haberler - İHA 25.02.2022 - 11:51

Ukrayna'ya ve Rusya’ya gidecek TIR şoförlerinin sınır kapısında bekleyişi sürüyor - 1

"AİLEMİ ÇOK MERAK EDİYORUM"

'nın saldırısı sonrası ülkelerine gidemeyen TIR şoförleri Kapıkule Sınır Kapısı'nda bekliyor.

Ülkesine yükünü götürmek için Kapıkule’de bekleyen Ukraynalı tır şoförü, ailesini çok merak ettiğini ve çok özlediğini söyledi. Bir an önce eve gitmek istediğini belirten tır şoförü, ailesiyle sürekli irtibat halinde olduğunu ifade etti.

Ukrayna'ya ve Rusya’ya gidecek TIR şoförlerinin sınır kapısında bekleyişi sürüyor - 2

"UKRAYNA'YA YAKIN ARKADAŞLARIMIZ YOLDA BEKLİYOR"

Ukrayna'ya yük taşıyan bir başka TIR şoförü Şahin Ulaş, yollardaki tır şoförü arkadaşlarıyla irtibat halinde olduğunu ve arkadaşlarının Ukrayna'da bazı gümrüklerde işlem yapılmadığını söylediğini anlattı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda işlemleri tamamlandığı halde yola çıkmadığını ifade eden Ulaş, yeni güzergah için haber beklediğini söyledi. Ulaş, "Çok şükür biz yurt dışına çıkmadan öğrendik ama Ukrayna'ya yakın TIR şoförü arkadaşlarımız yollarda bekliyorlar" dedi.

Ukrayna'ya ve Rusya’ya gidecek TIR şoförlerinin sınır kapısında bekleyişi sürüyor - 3

Bir başka tır şoförü Yıldıray Ördek de, Mersin'den yola çıktığını Belarus'a gideceğini söyledi.

Normalde Ukrayna üzerinden geçip Belarus'a gideceğini ifade eden TIR şoförü Ördek, savaştan dolayı güzergah değişikliği yaptığını ve yol süresinin 4-5 gün uzadığını söyledi.

Ukrayna'ya ve Rusya’ya gidecek TIR şoförlerinin sınır kapısında bekleyişi sürüyor - 4

TIR şoförü Mehmet Ulaş, yükünü Rusya'ya götüreceğini ama can güvenliği olmadığı için ve bazı gümrüklerde işlem yapılmadığı için gidemediklerini söyledi.

Yeni güzergah için haber beklediğini söyleyen Ulaş, "Biz şu an iyiyiz ama arkadaşlarımız sıkıntıdalar. Allah yardımcıları olsun" dedi.

Ukrayna'ya ve Rusya’ya gidecek TIR şoförlerinin sınır kapısında bekleyişi sürüyor - 5

Bir diğer TIR şoförü Mehmet Özdemir de, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gideceğini söyledi. Özdemir, "Arkadaşlarımızla görüştük tankların önlerinden geçtiğini ifade ettiler. Ben bu durumda nereye nasıl giderim. Millet savaşın içinde zaten" açıklamasında bulundu.

Ukrayna'ya ve Rusya’ya gidecek TIR şoförlerinin sınır kapısında bekleyişi sürüyor - 6
Ukrayna'ya ve Rusya’ya gidecek TIR şoförlerinin sınır kapısında bekleyişi sürüyor - 7
Ukrayna'ya ve Rusya’ya gidecek TIR şoförlerinin sınır kapısında bekleyişi sürüyor - 8
Ukrayna'ya ve Rusya’ya gidecek TIR şoförlerinin sınır kapısında bekleyişi sürüyor - 9
Ukrayna'ya ve Rusya’ya gidecek TIR şoförlerinin sınır kapısında bekleyişi sürüyor - 10

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