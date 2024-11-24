Ulaşıma kar engeli: Kaza nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı

İstanbul ve Ankara arasında köprü görevi gören D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı devam ediyor. Dün öğle saatlerinden bu yana aralıksız yağan kar sebebiyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı. Sabah saatlerinde Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul istikameti otomobil, otobüs ve TIR'ın karıştığı zincirleme kaza sonucu bir süre ulaşıma kapandı. Yol, 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Gece boyu devam eden kar yağışı nedeniyle Bolu Dağı'nda trafik zaman zaman durma noktasına gelirken birçok araç karda mahsur kaldı.

Ulaşıma kar engeli: Kaza nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı - 1

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında İstanbul istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden yolcu otobüsü, tünel çıkışında TIR'la çarpıştı. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Ulaşıma kar engeli: Kaza nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı - 2

Kar yağışının etkili olduğu bölgede bir otomobil duramayarak araçlara çarptı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Ulaşıma kar engeli: Kaza nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı - 3

Kaza nedeniyle İstanbul istikametine ulaşım kapandı. Otoyol Jandarma ve karayolları ekipleri yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sürücüler Abant Gişeleri'nden ve Bolu Dağı Tüneli girişinden D-100 Karayolu'na yönlendirildi.

Ulaşıma kar engeli: Kaza nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı - 4

TEKRAR ULAŞIMA AÇILDI

Yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından araçlar bulunduğu yerden kaldırıldı. Bolu Dağı Tüneli geçişi İstanbul istikameti tekrar trafiğe açıldı.

Kar yağışının devam ettiği bölgede sürücüler ışıklı tabelalar ile uyarılıyor. Dün öğle saatlerinden itibaren aralıksız şekilde etkili olan kar yağışı sebebiyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti. Karayolları ekipleri bölgede kürüme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Ulaşıma kar engeli: Kaza nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı - 5

Meteoroloji'nin peş peşe uyarılarının ardından yurtta kar yağışı etkili oluyor.

Yurdun batısı kara teslim oldu. Lapa lapa yağan kar trafikte aksamalara neden oldu.

Zincirsiz yola çıkan sürücüler, hazırlıksız yakalandı.

Kış lastiği takmayan araçlar kazalara neden oldu, trafik aksadı.

Ulaşıma kar engeli: Kaza nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı - 6

GECE İSTANBUL-ANKARA YÖNÜ DURDU

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi ile D-100 kara yolunun Düzce geçişinde kar yağışı nedeniyle gece ara ara ulaşımda aksamalar yaşandı. 

Kar yağışının artması, bazı araçların yolda kalması ve kazalar nedeniyle otoyolun Cankurtaran ile Gerede arasında İstanbul ve Ankara yönünde ulaşım durdu.

Jandarma ve kara yolları ekipleri, bölgede yolun açık kalması için çalışma yürüttü.

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Ulaşıma kar engeli: Kaza nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı - 7
Ulaşıma kar engeli: Kaza nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı - 8
Ulaşıma kar engeli: Kaza nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı - 9
Ulaşıma kar engeli: Kaza nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı - 10
Ulaşıma kar engeli: Kaza nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı - 11
Ulaşıma kar engeli: Kaza nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı - 12
Ulaşıma kar engeli: Kaza nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı - 13
Ulaşıma kar engeli: Kaza nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı - 14
Ulaşıma kar engeli: Kaza nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı - 15
Ulaşıma kar engeli: Kaza nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı - 16
Ulaşıma kar engeli: Kaza nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı - 17
Ulaşıma kar engeli: Kaza nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı - 18
DAHA FAZLA GÖSTER