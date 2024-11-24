Ulaşıma kar engeli: Kaza nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı
İstanbul ve Ankara arasında köprü görevi gören D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı devam ediyor. Dün öğle saatlerinden bu yana aralıksız yağan kar sebebiyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı. Sabah saatlerinde Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul istikameti otomobil, otobüs ve TIR'ın karıştığı zincirleme kaza sonucu bir süre ulaşıma kapandı. Yol, 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Gece boyu devam eden kar yağışı nedeniyle Bolu Dağı'nda trafik zaman zaman durma noktasına gelirken birçok araç karda mahsur kaldı.
Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında İstanbul istikametinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden yolcu otobüsü, tünel çıkışında TIR'la çarpıştı.