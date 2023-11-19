Ulaşıma kar yağışı engeli | Hangi yollar kapandı? İşte yollarda son durum

Öte yandan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve Viyadükler mevkisinde de yoğun kar yağışı devam ediyor.

Kayan veya kış lastiği bulunmadığı için yavaş ilerleyen araçlar nedeniyle otoyolda da aksamalar yaşanıyor.



Karayolları ekipleri, otoyoldaki araç yoğunluğunu azaltmak için ulaşımı zaman zaman Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendiriyor.