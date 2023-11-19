Ulaşıma kar yağışı engeli | Hangi yollar kapandı? İşte yollarda son durum

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava birçok ilde hayatı olumsuz etkiliyor. Fırtına ve kar yağışı nedeniyle ulaşımda da aksaklıklar yaşanıyor. Çankırı-Bolu karayolunun İstanbul istikameti ile Erzurum merkez ile Tekman ilçesi arasındaki karayolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Birçok ili birbirine bağlayan karayollarından da benzer haberler gelmeye devam ediyor. İşte Türkiye genelinde yollarda son durum...

Ulaşıma kar yağışı engeli | Hangi yollar kapandı? İşte yollarda son durum - 1

KARABÜK-BOLU KARAYOLU

Yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle D-100 kara yolunun Karabük-Bolu geçişinde ulaşım durma noktasına geldi.

Karabük ile Bolu'nun Gerede ilçesi arasındaki yolun Eskipazar ilçesi Kemikli rampalarında aralıklarla tipiye dönen kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ulaşıma kar yağışı engeli | Hangi yollar kapandı? İşte yollarda son durum - 2

Trafiğin yavaş seyretmesi sonucu kara yolunda uzun araç kuyruğu oluşuyor.

Karayolları ekipleri, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Ulaşıma kar yağışı engeli | Hangi yollar kapandı? İşte yollarda son durum - 3

ÇANKIRI-BOLU KARAYOLU

Karayolları Genel Müdürlüğü, Çankırı'nın Çerkeş ilçesi ile Bolu'nun Gerede ilçeleri arasındaki kara yolunun İstanbul istikametinin, Eskipazar ilçesi Kemikli rampalarında kar yağışı sonrası oluşan yoğun trafik nedeniyle ulaşıma kapatıldığını bildirildi.

Ulaşıma kar yağışı engeli | Hangi yollar kapandı? İşte yollarda son durum - 4

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "D100 Devlet Yolu'nun Çerkeş ile Gerede arasında yer alan Kemikli Rampasında yoğun kar yağışı sonrasında yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle İstanbul istikameti, Çerkeş'ten itibaren geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır. Samsun istikametinde yol trafiğe hizmet vermeye devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Ulaşıma kar yağışı engeli | Hangi yollar kapandı? İşte yollarda son durum - 5

ANKARA-ZONGULDAK KARAYOLU

Bolu'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Ankara-Zonguldak kara yolu Dorukhan Tüneli yakınlarında ulaşım, kış lastiği bulunmayan araçların ilerlemekte zorlanması ya da yolda kalması nedeniyle zaman zaman duruyor.

Bölgeye sevk edilen karayolları, jandarma ve polis ekipleri, trafiğin normale dönmesi için çalışma yapıyor.

Ulaşıma kar yağışı engeli | Hangi yollar kapandı? İşte yollarda son durum - 6

Öte yandan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve Viyadükler mevkisinde de yoğun kar yağışı devam ediyor.

Kayan veya kış lastiği bulunmadığı için yavaş ilerleyen araçlar nedeniyle otoyolda da aksamalar yaşanıyor.

Karayolları ekipleri, otoyoldaki araç yoğunluğunu azaltmak için ulaşımı zaman zaman Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendiriyor.

Ulaşıma kar yağışı engeli | Hangi yollar kapandı? İşte yollarda son durum - 7

ERZURUM-TEKMAN YOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Karayolları Genel Müdürlüğü, Erzurum merkez ile Tekman ilçesi arasındaki kara yolunun, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldığını bildirdi.

Ulaşıma kar yağışı engeli | Hangi yollar kapandı? İşte yollarda son durum - 8

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Erzurum-Tekman yolu, 10-55. kilometreler arasındaki yoğun kar ve tipi nedeniyle 19.00 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştır." ifadesine yer verildi.

Ulaşıma kar yağışı engeli | Hangi yollar kapandı? İşte yollarda son durum - 9

KOP DAĞI GEÇİDİ'NDE KAR YAĞIŞI VE TİPİ ULAŞIMI AKSATIYOR

Erzurum-Bayburt kara yolu güzergahındaki 2400 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.

Zaman zaman yoğunluğunu arttıran kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi düştü, araçlar yolda kaldı.

Ulaşıma kar yağışı engeli | Hangi yollar kapandı? İşte yollarda son durum - 10

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yolu ulaşıma açık tutmak ve buzlanmayı önlemek amacıyla çalışma başlattı.

Kar yağışı dolayısıyla araçların ilerleyemediği bölgede araç kuyruğu oluştu.

Ulaşıma kar yağışı engeli | Hangi yollar kapandı? İşte yollarda son durum - 11

ORHANELİ-BURSA KARAYOLU

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde de kar yağışı nedeniyle kente bağlanan kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Ulaşıma kar yağışı engeli | Hangi yollar kapandı? İşte yollarda son durum - 12

Uludağ'ın güney eteğinde bulunan Orhaneli ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Özellikle Orhaneli-Bursa kara yolu Kapıkaya mevkisinde sürücüler zor anlar yaşıyor.

Trafiğin zaman zaman durduğu ve araç kuyruklarının oluştuğu kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolu açık tutmak için kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Ulaşıma kar yağışı engeli | Hangi yollar kapandı? İşte yollarda son durum - 13

D-100 KARAYOLUNDA YOĞUNLUK

D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde kar yağışı nedeniyle ulaşım aksayınca Çankırı'nın Çerkeş ilçesi ile Bolu'nun Gerede ilçeleri arasında trafik yoğunluğu oluştu.


Karabük'ün Eskipazar ilçesi Kemikli rampalarında, kar yağışı sonrası yoğun trafik nedeniyle ulaşım aksadı, D-100 kara yolunda uzun kuyruklar oluştu.

Bazı vatandaşlar bölgedeki otellere yönelirken bazıları da araçlarının içerisinde yolun açılmasını bekliyor.

Yolda kalan vatandaşlardan bazıları yolun ne zaman açılacağını bilmediklerini, bekleyişi sürdürdüklerini belirtirken bazıları da çocuklarıyla birlikte yolda kaldıklarını dile getirdi.

Kışlık lastiği olmayan araçların Çerkeş ilçesinden Kızılcahamam istikametine geçmesine izin verilmediği öğrenildi.

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