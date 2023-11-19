Ulaşıma kar yağışı engeli | Hangi yollar kapandı? İşte yollarda son durum
Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava birçok ilde hayatı olumsuz etkiliyor. Fırtına ve kar yağışı nedeniyle ulaşımda da aksaklıklar yaşanıyor. Çankırı-Bolu karayolunun İstanbul istikameti ile Erzurum merkez ile Tekman ilçesi arasındaki karayolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Birçok ili birbirine bağlayan karayollarından da benzer haberler gelmeye devam ediyor. İşte Türkiye genelinde yollarda son durum...
KARABÜK-BOLU KARAYOLU
Yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle D-100 kara yolunun Karabük-Bolu geçişinde ulaşım durma noktasına geldi.
Karabük ile Bolu'nun Gerede ilçesi arasındaki yolun Eskipazar ilçesi Kemikli rampalarında aralıklarla tipiye dönen kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.