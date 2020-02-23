Ulaştırma Bakanı: 5 saatlik mesafe 6 dakikaya inecek

KÖPRÜDE KULLANILACAK KABLOLARIN UZUNLUĞU 162 BİN KİLOMETRE

Şantiyede yaptıkları incelemede, iş programının istenilen şekilde yürüdüğünü gördüklerini ifade eden Bakan Turhan, iki yıl içinde imalatları, inşaatın kalan kesimlerini tamamlayıp köprüyü hizmete açacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu projeyi yap-işlet-devret yöntemiyle inşa ediyoruz. Projenin maliyeti 2,5 milyar avro. Bugüne kadar 1 milyar 250 milyon avroluk iş yaptık. Yani işin gerçekleşmesi yüzdesi, yüzde 50. İnşallah kalan kesimleri önümüzdeki iki yıl içinde tamamlayıp hizmete açmayı planlıyoruz. İki kule arasındaki mesafemiz 2023 metre. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına ithafen 2023 metre açıklıkta bu projeyi inşa ediyoruz. Yaklaşım viyadükleriyle birlikte yani kabloların ankrajlanacağı noktalar arasındaki mesafe ise 4 bin 100 metre. Yani kulelerin dışındaki ilave mesafelerle birlikte, yaklaşım viyadükleriyle birlikte toplam köprü uzunluğumuz 4 bin 100 metre. Tabliye genişliği 45 metre olarak projelendirildi. Ayakların deniz seviyesinden yüksekliği de 318 metre. Yine tabliyede kullanılan çeliğin ağırlığı 49 bin ton. Bu köprünün inşaatında kullanılacak kabloların ağırlığı ise 33 bin 268 ton. Yine kabloların uzunluğu ise 162 bin kilometre. Bu köprünün inşasında 114 bin ton inşaat çeliği kullanacağız. Ankraj betonları da dahil yaklaşım viyadükleri içinde kullanacağımız beton miktarı 230 bin ton."